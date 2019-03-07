Оторвало колесо и перевернуло от удара Toyota Prado в ДТП на трассе Р-256 под Бердском

Сегодня утром произошло ДТП на пересечении ул. Русская и Бердское шоссе в районе АЗС «Хорос». Столкнулись два автомобиля марки «Тойота Спринтер» и «Тойота Прадо». У «Тойота Прадо» при ударе оторвало колесо и автомобиль завалился на бок. В автомобилях находились и получили незначительные травмы 3 человека.

Информация о ДТП поступила на телефон оперативного дежурного МАСС в 07:12, на место происшествия выехал оперативный экипаж спасателей с находящегося поблизости аварийно-спасательного отряда «Южный» муниципальной аварийно-спасательной службы.

Уже через 2 минуты спасатели прибыли на место ДТП. Спасатели провели разведку места ДТП, осмотрели всех пострадавших и вызвали скорую помощь. После чего подняли в нормальное положение автомобиль «Тойота Прадо» и убрали его с проезжей части. Была обеспечена противопожарная безопасность обоих автомобилей. Время окончания работы 07:35.

Служба МАСС напоминает!

Находясь за рулём транспортного средства соблюдайте правила дорожного движения, скоростной режим и дистанцию. Будьте внимательны и осторожны. Берегите себя!

В случае, если вы стали очевидцем происшествия, или сами попали в беду, помните, необходимо позвонить по телефонам: 112, 051, 231-06-49.

Автор видео: МААС



Источник: Служба МААС