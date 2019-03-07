Засыпают асфальтной крошкой ямы на ул. Первомайской в Бердске

Удивляются ямочному ремонту на ул. Первомайской жители Бердска. Утром 7 марта бердчане увидели, что на перекрестке ул. Первомайской и Комсомольской дорожные рабочие засыпали яму асфальтной крошкой.

— У нас еще зима не кончилась, куда так спешить. Еще наверняка и снег будет, и морозы. Что толку ямы заделывать, только деньги бросать на ветер, — рассказал «Курьер. Среда. Бердск» Анатолий Иванов.

По словам начальника УЖКХ Максима Совбанова, сейчас не проводят ямочный ремонт, еще рановато. Засыпают аварийные ямы для того, чтобы не усугублялась аварийная ситуация на дорогах. Центр муниципальных услуг выполняет предписания ГИБДД, отметил Максим Флюрович.

Как только потеплеет, и дороги подсохнут, в городе начнется ямочный ремонт, подчеркнул Совбанов.