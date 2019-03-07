КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

Продам 1-ю
Продам 1-ю
Продам студию, Алена 8-913-701-2341
Продам студию, Алена 8-913-701-2341
Продам 4-ю
Продам
Продам или поменяю 1к.кв. в Микрорайоне!
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Учить азы дипломатии посоветовал американскому «клерку» Медведев

Оторвало колесо и перевернуло от удара Toyota Prado в ДТП на трассе Р-256 под Бердском

Запретил пользоваться смартфонами военным Путин

Трижды за неделю поднимались в небо истребители для защиты границ России

Сын разбившегося на аэродроме в Бердске летчика обвиняет техника в трагедии

Безопасную остановку для пассажиров оборудуют на железнодорожном вокзале в Бердске

Где больше водки пьют в России?

Радиацией очистят продукты в России

Объявления в газетах Бердска работают эффективно

Мнение адвокатов: Ради взятки отправили на скамью подсудимых экс-директора КБУ Бердска

Последние комментарии

Март 2019
M T W T F S S
« Feb    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031


Сын разбившегося на аэродроме в Бердске летчика обвиняет техника в трагедии

Дадыкин-младший поддерживает следствие, исключая возможность авиакатастрофы из-за состояния здоровья летчика или потери управления «Вильгой». Подозреваемый считает обвинение клеветой.

7.03.2019 Автор: Анастасия Солодкова Фото: Анастасии Солодковой Нет комментариев
 
Сын разбившегося на аэродроме в Бердске летчика обвиняет техника в трагедии

Артем Дадыкин не верит, что его отец мог не справиться с самолетом

В Бердском городском суде сегодня, 7 марта, началось слушание по существу дела о гибели в авиакатастрофе пилота Сергея Дадыкина. Он погиб 7 августа 2018 года на аэродроме «Бердск-Центральный» при падении самолета «Вильга 35».

Следствие обвиняет в смерти летчика замдиректора Новосибирского спортивного авиационного клуба Владимира Моргачева. Па выводам обвинения, которое сегодня зачитал представитель военной прокуратуры Евгений Макеев, Моргачев выпустил в полет неисправный самолет, заведомо зная об этом. Подсудимый свою вину не признал, назвав обвинение клеветой.

Одного из первых суд допросил Артема Дадыкина, сына погибшего пилота, которого признали потерпевшим. Артем приехал в Бердск на заседание суда из Барнаула, где живет и работает руководителем коммерческой фирмы. После суда он рассказал в интервью «Курьер. Среда. Бердск», что однозначно считает Моргачева виновным в гибели своего отца.

— Я естественно согласен со следствием. Потому что был техник, который должен был обслуживать самолет. И не должен был давать разрешения на полет, на то, чтобы отец сел в него, — прокомментировал свою позицию Дадыкин-младший.

Примечательно, что во время допроса он все время говорил об отце в настоящем времени. И по прошествии более полутора лет после трагедии он не может смириться с потерей близкого человека, с которым имел одно хобби — самолеты и небо.

Подробности — в ближайшее время.


Похожие записи

Тэги:
Персоны:
Организации:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Весь сюжет: Разбился самолет

Последние новости:
Учить азы дипломатии посоветовал американскому «клерку» Медведев Оторвало колесо и перевернуло от удара Toyota Prado в ДТП на трассе Р-256 под Бердском Запретил пользоваться смартфонами военным Путин

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Скидка!!!!
Меховое ателье ЛЮДМИЛА и химчистка ЧАЙКА
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика