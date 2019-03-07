Сын разбившегося на аэродроме в Бердске летчика обвиняет техника в трагедии

В Бердском городском суде сегодня, 7 марта, началось слушание по существу дела о гибели в авиакатастрофе пилота Сергея Дадыкина. Он погиб 7 августа 2018 года на аэродроме «Бердск-Центральный» при падении самолета «Вильга 35».

Следствие обвиняет в смерти летчика замдиректора Новосибирского спортивного авиационного клуба Владимира Моргачева. Па выводам обвинения, которое сегодня зачитал представитель военной прокуратуры Евгений Макеев, Моргачев выпустил в полет неисправный самолет, заведомо зная об этом. Подсудимый свою вину не признал, назвав обвинение клеветой.

Одного из первых суд допросил Артема Дадыкина, сына погибшего пилота, которого признали потерпевшим. Артем приехал в Бердск на заседание суда из Барнаула, где живет и работает руководителем коммерческой фирмы. После суда он рассказал в интервью «Курьер. Среда. Бердск», что однозначно считает Моргачева виновным в гибели своего отца.

— Я естественно согласен со следствием. Потому что был техник, который должен был обслуживать самолет. И не должен был давать разрешения на полет, на то, чтобы отец сел в него, — прокомментировал свою позицию Дадыкин-младший.

Примечательно, что во время допроса он все время говорил об отце в настоящем времени. И по прошествии более полутора лет после трагедии он не может смириться с потерей близкого человека, с которым имел одно хобби — самолеты и небо.

Подробности — в ближайшее время.