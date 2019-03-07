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Земляки, вы сами себе создали ад, и вам в нём жить!

Это не правительство мусорит на улицах и громит детские площадки. Это не президент ворует лампочки и провода.

7.03.2019 2 коммент.
 
В рубрику «Сообщи свои новости» написал Алексей:

ОНИ ЗАСЛУЖИВАЮТ ТОГО, КАК ОНИ ЖИВУТ

Живу за границей. В кои-то веки приехали с мужем в гости к моей маме в ******. Я собрала близкую родню на пикник с шашлыком. Решили пойти в место, которое недалеко от маминого дома, — красивая долина с озером, небольшим леском. Всё детство и юность я любила гулять там среди ароматных трав и полевых цветов, купаться в озере.

Пришли на место. Полевые травы превратились в жёсткий высокий бурьян, многие места выжжены или забросаны пластиковым мусором. Я была так разочарована! Мы едва нашли более-менее чистую полянку у озера, убрали мусор и окурки, чтоб можно было сесть, развели огонь в мангале. Шашлык получился вкусный, но вид моей любимой долины меня угнетал — всё такое грязное, жалкое… Озеро — и то помутнело и высохло. Зайти в него поплавать я не рискнула.

С самого начала я приказала родным не бросать мусор в траву и кусты, а собирать в специальный пакет. Сама проверила, чтоб после нас ничего не осталось. Уж очень жаль мне было полянки. И я громко возмущалась, как можно так засрать место, где сами же и отдыхают. На выходе из долины в ста метрах есть мусорные баки — неужели так трудно туда донести?

Когда мы уже собирались уходить, я обнаружила, что пакета с мусором ни у кого в руках нет. Я стала спрашивать, у кого он. И мама от меня отмахнулась — мол, мы уже выбросили… Я опешила: «Как выбросили, куда?» — «Туда, в камыши. А что, мы самые крайние? Все там бросают!» Я очень сильно сдерживалась, чтоб не материться. Достать мусор оттуда было уже невозможно — он застрял в камыше над обрывом.

Я осознала великую истину: они заслуживают того, как они живут. Они заслуживают потресканного асфальта, фонарей без ламп, грязных улиц, вонючих рек, преступного правительства, нищенских зарплат и пенсий. Им самим плевать на себя, так почему бы правительству не плевать на них? Они сами себя не уважают — кто будет их уважать в ответ?

Это не правительство мусорит на улицах и громит детские площадки. Это не президент ворует лампочки и провода. Я больше не верю вашим жалобам. Земляки, вы сами себе создали ад, и вам в нём жить.

Источник VK.

От редакции: Алексей, пришлите ссылку на источник!


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(2) Комментариев

  1. Аноним

    Написано правильно, но этому баяну лет 20.
    Раньше целью ставилось построение идеального коммунистического (социалистического ) общества.
    И ведь строили, как могли.
    А сейчас , поколение бигмаков — Закон джунглей, каждый сам за себя, и единственное что надо — сегодня пожрать, поспать, и посмотреть стриптиз. А там дальше …камыш не расти.
    За границей решили не полагаться на социальную ответственность, а просто штрафуют за мусор.

    Thumb up 5 Thumb down 0

    • я

      раз закон джунглей то и будут у нас джунгли. только грязные и замусоренные джунгли.все правильно написано. только плохая птица в своем гнезде гадит.

      Thumb up 3 Thumb down 0

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