Кандидат в президенты Украины призвал готовить население к «войне с Россией»

По его словам Сергея Кривоноса, Киеву нужна «система» для того, чтобы всеми возможными силами и средствами бороться с «противником». При этом он отметил, что соответствующие пункты есть в его предвыборной программе и вооруженные силы имеют в ней второстепенное значение.

По мнению Кривоноса, украинские власти должны обучить самих граждан, чтобы те «круглыми сутками, месяцами, годами» осуществляли точечные удары.

«Народ у нас должен быть вооружен. Нарезным оружием. Это является одним из пунктов моей программы — и непосредственно это главная задача», — заключил он.

Очередные президентские выборы пройдут на Украине 31 марта. На пост главы государства претендуют более 40 кандидатов.

Источник: РИА Новости