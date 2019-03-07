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Учить азы дипломатии посоветовал американскому «клерку» Медведев

На пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Люксембурга Ксавье Беттелем председатель российского правительства отреагировал на «некий окрик из американского посольства».

7.03.2019 Фото: © Александр Астафьев/пресс-служба правительства РФ/ТАСС Нет комментариев
 
Учить азы дипломатии посоветовал американскому клерку Медведев

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель

В частности, представителю США стоит обратить внимание на понятие государственного суверенитета, отметил премьер.
Премьер-министр России Дмитрий Медведев раскритиковал представителя США за «советы» по отношениям РФ и Люксембурга, посоветовав учить азы дипломатии.

На пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Люксембурга Ксавье Беттелем председатель российского правительства отреагировал на «некий окрик из американского посольства». «Я не знаю, кто это сказал, не помню, естественно, фамилию клерка, но в любом случае хочу отметить следующее: такому человеку нужно достать самый простой учебник по международному публичному праву и начать изучение его азов, если он находится на дипломатической должности, включая понятие государственного суверенитета», — сказал глава кабинета министров РФ.

Он напомнил, что государственный суверенитет — «это верховенство государственной власти внутри страны и независимость государственной власти вне ее». «Это классическое понимание государственного суверенитета, может быть, тогда в голове у подобного человека все встанет на место, если, конечно, он сможет понять, что это такое», — отметил Медведев. И добавил: «Я в этом сомневаюсь».

По информации СМИ Люксембурга, в преддверии визита Медведева посол США в Люксембурге направил письмо премьер-министру этой страны Ксавье Беттелю с призывом обсуждать с РФ права человека, ситуацию с крымскими татарами и керченский инцидент.

Источник: ТАСС


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