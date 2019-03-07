КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

Продам 1-ю
Продам 1-ю
Продам студию, Алена 8-913-701-2341
Продам студию, Алена 8-913-701-2341
Продам 4-ю
Продам
Продам или поменяю 1к.кв. в Микрорайоне!
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Учить азы дипломатии посоветовал американскому «клерку» Медведев

Оторвало колесо и перевернуло от удара Toyota Prado в ДТП на трассе Р-256 под Бердском

Запретил пользоваться смартфонами военным Путин

Трижды за неделю поднимались в небо истребители для защиты границ России

Сын разбившегося на аэродроме в Бердске летчика обвиняет техника в трагедии

Безопасную остановку для пассажиров оборудуют на железнодорожном вокзале в Бердске

Где больше водки пьют в России?

Радиацией очистят продукты в России

Объявления в газетах Бердска работают эффективно

Мнение адвокатов: Ради взятки отправили на скамью подсудимых экс-директора КБУ Бердска

Последние комментарии

Март 2019
M T W T F S S
« Feb    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031


Трижды за неделю поднимались в небо истребители для защиты границ России

Разведку вели 15 летательных аппаратов. Отмечается, что нарушений воздушного пространства допущено не было. В рамках боевой подготовки за прошедшую неделю летчики выполнили на 71 аэродроме 248 летных смен.

7.03.2019 Фото: pixabay Нет комментариев
 
Трижды за неделю поднимались в небо истребители для защиты границ России

28 января Су-27 перехватил самолет-разведчик США у границы России

Российские истребители три раза за неделю поднимались в воздух, чтобы не допустить нарушения границы России. Об этом сообщает газета «Красная звезда» со ссылкой на данные Минобороны России.

Из опубликованной инфографики следует, что разведку вели 15 летательных аппаратов. Отмечается, что нарушений воздушного пространства РФ допущено не было.

В рамках боевой подготовки за прошедшую неделю летчики выполнили на 71 аэродроме 248 летных смен.

28 января, Су-27 перехватил самолет-разведчик P-8A Poseidon ВВС США, приближавшийся к границе России, в небе над Балтийским морем. Истребитель ВКС приблизился к нему на безопасное расстояние и вернулся на аэродром после того, как американский самолет удалился от российской границы.

Аналогичный инцидент произошел со шведским самолетом-разведчиком Gulfstream 24 января. Он также двигался в сторону границы России со стороны Балтийского моря, кроме того, у него не был включен транспондер. После отдаления самолета-разведчика российский истребитель вернулся на аэродром.

Источник: РБК


Похожие записи

Тэги:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Учить азы дипломатии посоветовал американскому «клерку» Медведев Оторвало колесо и перевернуло от удара Toyota Prado в ДТП на трассе Р-256 под Бердском Запретил пользоваться смартфонами военным Путин

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Газовый настенный котёл за 22000 рублей!
ООО Газовое оборудование
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика