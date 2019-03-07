«Радиацией очистят продукты в России

Мясо, крупы, специи и практически все другую пищевую продукцию будут обеззараживать при помощи ионизирующего излучения. Такой законопроект внесен в Госдуму. В результате потребители получат качественную еду, утверждают эксперты.

Технологии санитарно-эпидемиологической обработки сельхозпродукции ионизирующим излучением, то есть пучком элементарных частиц — фотонов, протонов, электронов, применяются за рубежом. В российских техрегламентах такой способ обеззараживания также предусмотрен. Однако широкое внедрение сдерживается из-за «отсутствия полноценной правовой базы», регулирующей этот вопрос, отмечают авторы инициативы. Они предлагают внести изменения в законодательство, в том числе в законы о развитии сельского хозяйства, ветеринарии, закупках сельхозпродукции, качестве пищевых продуктов, защите прав потребителей, чтобы поставить обработку продуктов ионизирующим излучением на поток.

Если закон будет принят, россияне получат качественные и безопасные продукты. Кроме того, появится возможность наращивать экспорт сельскохозяйственной продукции, утверждают авторы законопроекта. Проекты по промышленному внедрению технологии в России уже есть.

«Сейчас мы проводим комплексную научно-исследовательскую работу для обоснования применения обработки потоком ускоренных электронов сырой мясной продукции. Работа ведется с одним из центров в Обнинске, где есть такая установка», — рассказал «Российской газете» руководитель отдела функционального специализированного питания Федерального научного центра пищевых систем им. В.И. Горбатова Андрей Дыдыкин.

Для обработки мяса применяется мощность потока не больше 3-3,5 килогрея — это единица измерения поглощенной дозы ионизирующего излучения. По действующему межгосударственному стандарту верхний уровень допустимой мощности — 10 килогрей. «Мы работаем с нагрузкой раза в три ниже допустимой. Но и она позволяет обеспечить необходимое качество продукции», — говорит Дыдыкин.

Продукт очищается от патогенных микроорганизмов, в том числе сальмонеллы, листерии, если был риск их занесения. В результате гарантированный срок хранения продукта увеличивается в два раза по сравнению с существующим. При этом не требуется применение консервантов, регуляторов кислотности и других реагентов в виде пищевых добавок. Безопасность такой еды доказана многими организациями, отмечает эксперт: «Продукт не получает наведенную радиацию, то есть он сам по себе не приобретает радиоактивные свойства», — подчеркивает Андрей Дыдыкин.

Источник: РГ