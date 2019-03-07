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Радиацией очистят продукты в России

Мясо, крупы, специи и практически все другую пищевую продукцию будут обеззараживать при помощи ионизирующего излучения. Такой законопроект внесен в Госдуму.

7.03.2019 Фото: pixabay 5 коммент.
 
Радиацией очистят продукты в России

Эксперты подчеркивают, что продукт не получит радиоактивные свойства

Мясо, крупы, специи и практически все другую пищевую продукцию будут обеззараживать при помощи ионизирующего излучения. Такой законопроект внесен в Госдуму. В результате потребители получат качественную еду, утверждают эксперты.

Технологии санитарно-эпидемиологической обработки сельхозпродукции ионизирующим излучением, то есть пучком элементарных частиц — фотонов, протонов, электронов, применяются за рубежом. В российских техрегламентах такой способ обеззараживания также предусмотрен. Однако широкое внедрение сдерживается из-за «отсутствия полноценной правовой базы», регулирующей этот вопрос, отмечают авторы инициативы. Они предлагают внести изменения в законодательство, в том числе в законы о развитии сельского хозяйства, ветеринарии, закупках сельхозпродукции, качестве пищевых продуктов, защите прав потребителей, чтобы поставить обработку продуктов ионизирующим излучением на поток.

Если закон будет принят, россияне получат качественные и безопасные продукты. Кроме того, появится возможность наращивать экспорт сельскохозяйственной продукции, утверждают авторы законопроекта. Проекты по промышленному внедрению технологии в России уже есть.

«Сейчас мы проводим комплексную научно-исследовательскую работу для обоснования применения обработки потоком ускоренных электронов сырой мясной продукции. Работа ведется с одним из центров в Обнинске, где есть такая установка», — рассказал «Российской газете» руководитель отдела функционального специализированного питания Федерального научного центра пищевых систем им. В.И. Горбатова Андрей Дыдыкин.

Для обработки мяса применяется мощность потока не больше 3-3,5 килогрея — это единица измерения поглощенной дозы ионизирующего излучения. По действующему межгосударственному стандарту верхний уровень допустимой мощности — 10 килогрей. «Мы работаем с нагрузкой раза в три ниже допустимой. Но и она позволяет обеспечить необходимое качество продукции», — говорит Дыдыкин.

Продукт очищается от патогенных микроорганизмов, в том числе сальмонеллы, листерии, если был риск их занесения. В результате гарантированный срок хранения продукта увеличивается в два раза по сравнению с существующим. При этом не требуется применение консервантов, регуляторов кислотности и других реагентов в виде пищевых добавок. Безопасность такой еды доказана многими организациями, отмечает эксперт: «Продукт не получает наведенную радиацию, то есть он сам по себе не приобретает радиоактивные свойства», — подчеркивает Андрей Дыдыкин.

Источник: РГ


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(5) Комментариев

  1. Аноним

    «Радиацией очистят продукты в России
    Мясо, крупы, специи и практически все другую пищевую продукцию будут обеззараживать при помощи ионизирующего излучения. Такой законопроект внесен в Госдуму.»

    А Чернобыль , значит, по этой логике, ЗОНА ОЧИЩЕНИЯ?

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  2. Аноним

    — Можно ли есть чернобыльские яблоки?
    — Можно, но огрызки надо в землю поглубже закапывать.

    Thumb up 2 Thumb down 1

  3. Аноним

    «Продукт очищается от патогенных микроорганизмов, в том числе сальмонеллы, листерии, если был риск их занесения. В результате гарантированный срок хранения продукта увеличивается в два раза по сравнению с существующим.»

    Продукты заражённые радиацией не будут жрать даже бактерии? А люди, значит, будут от них молодеть и жить до 200 лет? Ну кроме тех кто не сдохнет от рака ……

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  4. Аноним

    Чернобыль. Наши дни.
    Гуляют дед с внуком:
    — Дедушка, а правда, что в 1986 году на Чернобыльской АЭС произошел
    взрыв?
    — Правда, внучек, правда!-ласково сказал дедушка и погладил внука по
    голове.
    — Дедушка, а правда, что никаких последствий не было?
    — Правда, внучек, правда!-ласково сказал дедушка и погладил внука по
    второй голове.
    И так, цокая копытцами, они продолжали свою прогулку вокруг АЭС

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  5. Аноним

    Теперь лампочку в холодильнике и на кухне можно будет выкрутить.
    Продукты сами в темноте светиться будут! *CRAZY* *CRAZY* *CRAZY*

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