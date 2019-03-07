«Радиацией очистят продукты в России

Эксперты подчеркивают, что продукт не получит радиоактивные свойства
Мясо, крупы, специи и практически все другую пищевую продукцию будут обеззараживать при помощи ионизирующего излучения. Такой законопроект внесен в Госдуму. В результате потребители получат качественную еду, утверждают эксперты.
Технологии санитарно-эпидемиологической обработки сельхозпродукции ионизирующим излучением, то есть пучком элементарных частиц — фотонов, протонов, электронов, применяются за рубежом. В российских техрегламентах такой способ обеззараживания также предусмотрен. Однако широкое внедрение сдерживается из-за «отсутствия полноценной правовой базы», регулирующей этот вопрос, отмечают авторы инициативы. Они предлагают внести изменения в законодательство, в том числе в законы о развитии сельского хозяйства, ветеринарии, закупках сельхозпродукции, качестве пищевых продуктов, защите прав потребителей, чтобы поставить обработку продуктов ионизирующим излучением на поток.
Если закон будет принят, россияне получат качественные и безопасные продукты. Кроме того, появится возможность наращивать экспорт сельскохозяйственной продукции, утверждают авторы законопроекта. Проекты по промышленному внедрению технологии в России уже есть.
«Сейчас мы проводим комплексную научно-исследовательскую работу для обоснования применения обработки потоком ускоренных электронов сырой мясной продукции. Работа ведется с одним из центров в Обнинске, где есть такая установка», — рассказал «Российской газете» руководитель отдела функционального специализированного питания Федерального научного центра пищевых систем им. В.И. Горбатова Андрей Дыдыкин.
Для обработки мяса применяется мощность потока не больше 3-3,5 килогрея — это единица измерения поглощенной дозы ионизирующего излучения. По действующему межгосударственному стандарту верхний уровень допустимой мощности — 10 килогрей. «Мы работаем с нагрузкой раза в три ниже допустимой. Но и она позволяет обеспечить необходимое качество продукции», — говорит Дыдыкин.
Продукт очищается от патогенных микроорганизмов, в том числе сальмонеллы, листерии, если был риск их занесения. В результате гарантированный срок хранения продукта увеличивается в два раза по сравнению с существующим. При этом не требуется применение консервантов, регуляторов кислотности и других реагентов в виде пищевых добавок. Безопасность такой еды доказана многими организациями, отмечает эксперт: «Продукт не получает наведенную радиацию, то есть он сам по себе не приобретает радиоактивные свойства», — подчеркивает Андрей Дыдыкин.
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«Радиацией очистят продукты в России
Мясо, крупы, специи и практически все другую пищевую продукцию будут обеззараживать при помощи ионизирующего излучения. Такой законопроект внесен в Госдуму.»
А Чернобыль , значит, по этой логике, ЗОНА ОЧИЩЕНИЯ?
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— Можно ли есть чернобыльские яблоки?
— Можно, но огрызки надо в землю поглубже закапывать.
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«Продукт очищается от патогенных микроорганизмов, в том числе сальмонеллы, листерии, если был риск их занесения. В результате гарантированный срок хранения продукта увеличивается в два раза по сравнению с существующим.»
Продукты заражённые радиацией не будут жрать даже бактерии? А люди, значит, будут от них молодеть и жить до 200 лет? Ну кроме тех кто не сдохнет от рака ……
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Чернобыль. Наши дни.
Гуляют дед с внуком:
— Дедушка, а правда, что в 1986 году на Чернобыльской АЭС произошел
взрыв?
— Правда, внучек, правда!-ласково сказал дедушка и погладил внука по
голове.
— Дедушка, а правда, что никаких последствий не было?
— Правда, внучек, правда!-ласково сказал дедушка и погладил внука по
второй голове.
И так, цокая копытцами, они продолжали свою прогулку вокруг АЭС
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Теперь лампочку в холодильнике и на кухне можно будет выкрутить.
Продукты сами в темноте светиться будут!
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