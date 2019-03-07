Безопасную остановку для пассажиров оборудуют на железнодорожном вокзале в Бердске

Изменится место остановки и отстоя общественного транспорта на остановке «Железнодорожный вокзал» в Бердске.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», реконструкция железнодорожного вокзала началась в январе этого года. В марте подрядная организация должна приступить к монтажным работам.

Первый этап реконструкции здания вокзального комплекса предполагает увеличение площади вокзала за счет пристройки к существующему зданию пассажирского терминала. Нынешнее здание вокзала соединят переходом с новым терминалом для пассажиров. В старом здании разместят служебно-технические помещения, а в проектируемом терминале — основные помещения для обслуживания пассажиров.

После реконструкции пассажиры смогут добраться на островную платформу через новый крытый пешеходный мост, оборудованный лифтами для маломобильных групп пассажиров.

«РЖДстрой» в ноябре 2018 года объявлял электронный конкурс на выполнение комплекса строительно-монтажных работ в рамках реконструкции вокзального комплекса Бердска с адаптацией для маломобильных пассажиров. Победитель конкурса — ООО «ТрансСигналСтрой», выполнит работы за 8 513 228 рублей.

Старый железнодорожный вокзал вмещает в себя порядка 300 человек — 250 пассажиров пригородных рейсов и 50 пассажиров дальнего следования. Проектировщик реконструкции вокзала ООО «РЖД» указал на основные проблемы существующего здания вокзала. В их числе недостаток площадей для обслуживания пассажиров, низкое качество пребывания и сервиса, отсутствие удобной связи между зданием вокзала и островной платформой, отсутствие удобной и технологичной связи между видами транспорта на привокзальной площади.

Проект будущего вокзального комплекса бердские власти обсуждали летом 2017 года. Много вопросов вызвало будущее соседство нового вокзального комплекса с трассой Р-265, выезд с привокзальной площади и пробки.

— С предстоящей реконструкцией железнодорожного вокзала схема подъезда к остановке общественного транспорта остается прежней или что-то изменится? — спросил на совещании чиновников 4 марта у начальника отдела транспорта и дорожного хозяйства Надежды Нятиной мэр Бердска Евгений Шестернин.

Составлен план мероприятий по организации движения маршрутов на период реконструкции железнодорожного вокзала, там есть изменения в схемах, ответила Нятина. Сроки определены, ответственные определены, в данной работе задейстовано УЖКХ, часть ответственности РЖД — по отсыпке места парковки, отстоя, общественного транспорта.

По словам Евгения Шестернина, первое, что нужно сделать, это оборудовать остановочную площадку для пассажиров. Необходимо проанализировать данный вопрос, и обсудить его с общественниками. И если есть определенные сложности, что нельзя этого сделать в определенном месте, то донести до населения, что этого сделать невозможно по каким-либо причинам, например, связанными с безопасностью, подчеркнул мэр.