Безопасную остановку для пассажиров оборудуют на железнодорожном вокзале в Бердске

Большинство маршрутов общественного транспорта следуют до железнодорожного вокзала
Изменится место остановки и отстоя общественного транспорта на остановке «Железнодорожный вокзал» в Бердске.
Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», реконструкция железнодорожного вокзала началась в январе этого года. В марте подрядная организация должна приступить к монтажным работам.
Первый этап реконструкции здания вокзального комплекса предполагает увеличение площади вокзала за счет пристройки к существующему зданию пассажирского терминала. Нынешнее здание вокзала соединят переходом с новым терминалом для пассажиров. В старом здании разместят служебно-технические помещения, а в проектируемом терминале — основные помещения для обслуживания пассажиров.
После реконструкции пассажиры смогут добраться на островную платформу через новый крытый пешеходный мост, оборудованный лифтами для маломобильных групп пассажиров.
«РЖДстрой» в ноябре 2018 года объявлял электронный конкурс на выполнение комплекса строительно-монтажных работ в рамках реконструкции вокзального комплекса Бердска с адаптацией для маломобильных пассажиров. Победитель конкурса — ООО «ТрансСигналСтрой», выполнит работы за 8 513 228 рублей.
Старый железнодорожный вокзал вмещает в себя порядка 300 человек — 250 пассажиров пригородных рейсов и 50 пассажиров дальнего следования. Проектировщик реконструкции вокзала ООО «РЖД» указал на основные проблемы существующего здания вокзала. В их числе недостаток площадей для обслуживания пассажиров, низкое качество пребывания и сервиса, отсутствие удобной связи между зданием вокзала и островной платформой, отсутствие удобной и технологичной связи между видами транспорта на привокзальной площади.
Проект будущего вокзального комплекса бердские власти обсуждали летом 2017 года. Много вопросов вызвало будущее соседство нового вокзального комплекса с трассой Р-265, выезд с привокзальной площади и пробки.
— С предстоящей реконструкцией железнодорожного вокзала схема подъезда к остановке общественного транспорта остается прежней или что-то изменится? — спросил на совещании чиновников 4 марта у начальника отдела транспорта и дорожного хозяйства Надежды Нятиной мэр Бердска Евгений Шестернин.
Составлен план мероприятий по организации движения маршрутов на период реконструкции железнодорожного вокзала, там есть изменения в схемах, ответила Нятина. Сроки определены, ответственные определены, в данной работе задейстовано УЖКХ, часть ответственности РЖД — по отсыпке места парковки, отстоя, общественного транспорта.
По словам Евгения Шестернина, первое, что нужно сделать, это оборудовать остановочную площадку для пассажиров. Необходимо проанализировать данный вопрос, и обсудить его с общественниками. И если есть определенные сложности, что нельзя этого сделать в определенном месте, то донести до населения, что этого сделать невозможно по каким-либо причинам, например, связанными с безопасностью, подчеркнул мэр.
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После реконструкции пассажиры смогут добраться на островную платформу через новый крытый пешеходный мост, оборудованный лифтами для маломобильных групп пассажиров.
Подробнее на Курьер.Среда.Бердск: http://www.kurer-sreda.ru/2019/03/07/411308-bezopasnuyu-ostanovku-dlya-passazhirov-oboruduyut-na-zheleznodorozhnom-vokzale-v-berdske
Поржал.
Скиньте кто нибудь видео тех мест, где эти лифты работают, а не отмывают деньги.
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Хочу найди Лампу с Джином и загадать желание, что бы те, кто придумал этот «удобный» транспортный узел, два раза в день пешком с колясками, тележками, больными ногами и сердцем поднимались на два переходных моста величиной с пятиэтажку в жару и холод, а другие пассажиры при этом вспоминали их папу и маму.
В 21 веке можно было бы от пешеходных мостов отказаться и от маневровых путей в черте города тоже.
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Почему бы не сделать подземные переходы под Вокзальной и на платформу.
Они будут короче, ниже, а значит дешевле.
Да и жд пути сейчас выше уровня пола вокзала.
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