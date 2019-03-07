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Копить на ипотеку в банке заставят россиян

Первоначальный взнос для ипотеки не может накапливаться в нескольких банках. При этом кредитное учреждение будет вправе в дальнейшем отказать клиенту в ипотеке, если посчитает, что потенциальный заемщик может не вернуть займ в срок.

7.03.2019 Фото: pixabay Нет комментариев
 
Копить на ипотеку в банке заставят россиян

Год назад предполагалось сделать жилищно-накопительные вклады россиян безотзывными

В правительство направлен законопроект о стимулировании россиян к накоплениям первоначального взноса на ипотеку, в конце марта его планируют внести на рассмотрению в Госдуму. Об этом сообщил РИА Новости председатель думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Документ предполагает введение в оборот механизма жилищных сбережений, благодаря которому население, при накоплении первоначального взноса на ипотеку, сможет получить кредит на покупку жилья.

Согласно проекту закона, который имеется в распоряжении РИА Новости, в этой программе смогут принять участие только те банки, которые допущены ЦБ в систему страхования вкладов. Кредитные организации будут обязаны выплачивать проценты по такому виду вклада и после определенного договором срока выдать клиенту ипотеку. Такой договор будет включать в себя сумму сбережений, при достижении которой клиент может оформить ипотеку, сумму самого жилищного кредита, срок сбережений, размер ставки вклада.

О подготовке проекта закона стало известно еще год назад. Тогда председатель комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков пояснял, что проценты по таким вкладам могут быть выше. При этом банк будет обязан выдать более дешевую ипотеку, когда на вкладе накопится первоначальный взнос в 20%. Банки неоднозначно оценили этот проект, опасаясь возникновения сложностей, к примеру, в связи с плохой кредитной историей потенциального заемщика.

«Мы получили замечания правительства на жилищно-сберегательные вклады и сейчас доработали законопроект», — сообщил РИА Новости Аксаков, добавив, что документ внесен на рассмотрение правительства во второй раз.

Год назад предполагалось сделать жилищно-накопительные вклады россиян безотзывными. Эта норма не была согласована и в текущей версии проекта исключена, тем не менее, вкладчик не сможет получить свои сбережения у банка по первому требованию.

Предполагается, что срок договора сбережений не сможет быть менее одного года. В отличие от обычного вклада, по договору жилищных сбережений, первоначальный взнос для ипотеки не может накапливаться в нескольких банках. При этом кредитное учреждение будет вправе в дальнейшем отказать клиенту в ипотеке, если посчитает, что потенциальный заемщик может не вернуть займ в срок. Клиент тоже будет вправе отказаться от ипотеки, если уведомит об этом банк до установленного договором срока его заключения.

Источник: realty.ria.ru


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