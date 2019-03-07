Скончался первый бас-гитарист Queen Майк Гроуз. Об этом сообщил барабанщик группы Роджер Тейлор на своей странице в Facebook.

«Так грустно узнавать о моем старом друге Майке Гроузе, [игру] которого я впервые услышал в группе под названием The Individuals, когда мы еще учились в школе. Он всегда звучал круто. Покойся с миром», — написал музыкант.

Отметим, Майк Гроуз пришел в Queen в 1970 году. Он пробыл участником коллектива всего несколько месяцев.

Источник: ren.tv