Эксперт: Мультимиллионеров станет больше к 2023 году в России

К сверхбогатым («ультрахайнетам») компания относит тех, чье личное состояние превышает 30 миллионов долларов.
Число сверхбогатых людей в России увеличится на четверть в течении ближайших пяти лет, рассказала в среду журналистам директор по зарубежной недвижимости и частным инвестициям консалтинговой компании Knight Frank Марина Шалаева.
К сверхбогатым («ультрахайнетам») компания относит тех, чье личное состояние превышает 30 миллионов долларов.
«К 2023 году мы ожидаем позитивных изменений в политических и экономических прогнозах, поэтому российских мультимиллионеров станет больше почти на четверть», — сказала Шалаева.
Она уточнила, в течение ближайших пяти лет количество сверхбогатых в России вырастет на 24% — до 1,86 тысячи человек, 1,24 тысячи из них будут будут проживать в Москве, 130 – в Санкт-Петербурге.
По ее словам, по итогам 2018 года Россия лидирует по темпам роста числа сверхбогатых людей, их количество увеличилось на 7%. Аналогичные показатели только у Индии (7%) и Замбии (6%).
По числу долларовых миллиардеров Россия заняла в 2018 году, по данным Knight Frank, пятое место в мире. Компания прогнозирует, что их число в стране в 2023 году достигнет 124, увеличившись на 23%.
По количеству миллиардеров по итогам прошлого года в мире лидируют США (585 человек), Китай (373 человека) и Индия (119 человек). Предполагается, что активный прирост миллиардеров продолжится по всему миру и через пять лет их количество увеличится на 21% – до 2696 человек, добавила Шалаева.
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Ни что не куда не исчезает. Если, у нищих денег к 2023 году убавится, то у миллиардеров соответственно прибавится, главное надеяться на лучшее товарищи нищие………
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Всего сотня человек, многоквартирный дом….и сбережения всех остальных Россиян
Российские миллиардеры продолжают увеличивать свое состояние на фоне падающих доходов населения и огосударствления экономики. На конец 2018 года совокупное состояние 98 богатейших россиян, достигло 421 млрд долларов. За год владельцы ключевых активов российской экономики стали богаче на 16,8 млрд долларов, или 1,1 триллиона рублей.
Их суммарный капитал — 29 триллионов рублей, оказался больше, чем денежные накопления всего российского населения в банковской системе (27,7 трлн рублей на 1 февраля), и всего 10%, или 40 млрд долларов не дотянул до размера золотовалютных резервов ЦБ (468,5 млрд долларов на 1 января).
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