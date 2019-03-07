Эксперт: Мультимиллионеров станет больше к 2023 году в России

Число сверхбогатых людей в России увеличится на четверть в течении ближайших пяти лет, рассказала в среду журналистам директор по зарубежной недвижимости и частным инвестициям консалтинговой компании Knight Frank Марина Шалаева.

К сверхбогатым («ультрахайнетам») компания относит тех, чье личное состояние превышает 30 миллионов долларов.

«К 2023 году мы ожидаем позитивных изменений в политических и экономических прогнозах, поэтому российских мультимиллионеров станет больше почти на четверть», — сказала Шалаева.

Она уточнила, в течение ближайших пяти лет количество сверхбогатых в России вырастет на 24% — до 1,86 тысячи человек, 1,24 тысячи из них будут будут проживать в Москве, 130 – в Санкт-Петербурге.

По ее словам, по итогам 2018 года Россия лидирует по темпам роста числа сверхбогатых людей, их количество увеличилось на 7%. Аналогичные показатели только у Индии (7%) и Замбии (6%).

По числу долларовых миллиардеров Россия заняла в 2018 году, по данным Knight Frank, пятое место в мире. Компания прогнозирует, что их число в стране в 2023 году достигнет 124, увеличившись на 23%.

По количеству миллиардеров по итогам прошлого года в мире лидируют США (585 человек), Китай (373 человека) и Индия (119 человек). Предполагается, что активный прирост миллиардеров продолжится по всему миру и через пять лет их количество увеличится на 21% – до 2696 человек, добавила Шалаева.

Источник: realty.ria.ru