Мнение адвокатов: Ради взятки отправили на скамью подсудимых экс-директора КБУ Бердска

По окончании очередного заседания суда по делу о «хищении воды» на 170 млн рублей с участием экс-директора Комбината бытовых услуг Бердска Александра Кожина с двумя пособниками 6 марта защита всех троих фигурантов объяснила свою позицию.

По мнению Елены Полозовой, адвоката Кожина, воды на такую сумму не могли использовать 10 зданий в МК «Сибиряк» с момента постройки, даже, если бы ее лили, как дождь, сверху.

— Это априори невозможно. Обское водохранилище не содержит такого объема воды. За год 100-тысячный Бердск в целом платит КБУ за воду 110 млн рублей, — пояснила защитник.

По словам гендиректора «Сибиряка» Владимира Дыненкова, который является в уголовном деле пособником Кожина, по счетчикам за последние три года жители МК израсходовали воды на 1,3 млн рублей.

Адвокат Дыненкова Сергей Гиревой напомнил показания сотрудницы КБУ Любови Луценко, которая готовила расчеты использованной «Сибиряком» воды. Она сделала четыре варианта расчетов на суммы от 2 млн до 170 млн рублей, «потому что просили».

— Это было сказано при первом допросе. Ее просил Лопатин (начальник инженерно-инспекторского отдела КБУ Алексей Лопатин — прим. ред.), который на момент проверки МК «Сибиряк» в КБУ не работал, — предположил Гиревой.

По его мнению, Лопатина пригласил в Комбинат из «СибЭко» бывший коммерческий директор КБУ Сергей Орлов, который, как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», является ключевым свидетелем обвинения. Предполагается, что именно Орлов инициировал проверку в МК «Сибиряк», завершившуюся громким уголовным делом и арестом трех человек.

— Лопатин был по сути человеком Орлова. И Орлов действовал через него. В расчетах он сидел и контролировал. Поэтому и было несколько вариантов. И Луценко сказала, что по электронной почте она их не отправляла, а отдала лично в руки Орлову. Она была уверена, что ее расчеты вообще нигде не всплывут, — сделал выводы адвокат.

С точки зрения Полозовой, Луценко изначально была уверена, что расчет на 170 млн рублей неверный. Хотя методику расчета потребления воды она использовала правильную.

— Считаю существенным то, что свидетели Ширина, Луценко и Заякина (сотрудники КБУ — прим. ред.) заявляли в суде, что другим абонентам и ранее, и после они никогда таких огромных начислений не делали. Только «Сибиряку» и «СтройРегионСервису (20 млн рублей за год — прим. ред.), — подчеркнула Елена Полозова. — КБУ применял к должникам среднемесячный расчет за три месяца.

Защитники полагают, что Сергей Орлов намеренно показал Владимиру Дыненкову все варианты расчетов, чтобы тот выбрал наиболее приемлемый для себя. А Орлов, дескать, похлопочет о предъявлении минимального долга «за вознаграждение» от гендиректора «Сибиряка».

Сам Орлов категорически отвергает все подозрения в корысти и участии в расчетах. По его словам, инициатива проверки сетей и приборов учета в МК исходила от тогдашнего руководителя Бердского участка «Новосибирскэнергосбыта» Дмитрия Корешкова. В 2017 году, когда состоялись проверки «Сибиряка» на выявление незаконных врезок в систему водоснабжения, НЭС был агентом КБУ и мог действовать в том числе по заключению договоров на потребление ресурсов.

— А Лопатин сказал, что это он инициировал проверку, потому что, когда стал начальником отдела не нашел технической документации и решил выйти на место. Но в то время (сентябрь 2017 года — прим. ред.) он не являлся начальником отдела — это первое. Второе — Орлов говорит, что это Корешков, а не Лопатин инициировал проверку, — высказал мнение Сергей Гиревой.

В начале февраля в суде выступил директор Искитимского отделения «Новосибирскэнергосбыта» Илларион Хам — начальник Корешкова, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». Отвечая на вопросы гособвинителя, он сообщил, что в рамках агентского договора с КБУ НЭС производит доначисления должникам. В конце 2017 году Александр Кожин сообщил ему о доначислении «Сибиряку» в размере 170 млн рублей. Илларион Хам не торопился доначислять огромную сумму, засомневавшись в ее адекватности, а попросил документальное обоснование.

-170 млн рублей — это среднемесячные начисления по всему Бердску за тепло, горячую и холодную воду, а также стоки, — поделился директор искитимского «Новосибирскэнергосбыта».

Он высказал предположение, что расчет произвели ошибочно, возможно, забыли поставить запятую в девятизначной цифре.

Адвокаты называют судебный процесс сложным в части доказывания невиновности своих доверителей. Они не исключают, что суд переквалифицирует статью в ходе судебного следствия:

— Если окажется все настолько очевидным, то будут искать варианты, как переквалифицировать. Потому что, закрывать дело надо — человек уже отсидел.

По их словам, Орлов «глаза закатил», когда узнал, что в дело вмешался глава города Евгений Шестернин. Якобы он надеялся «без шума и пыли» получить от Дыненкова свои деньги. Мэр же порекомендовал гендиректору «Сибиряка» обращаться к Кожину, чтобы разобраться с суммой задолженности. Шестернина еще не допрашивали в качестве свидетеля, но он значится в списке. По оценке адвокатов, глава города не приказывал «простить» или снизить долг, он попросил сделать реальные начисления за фактически потребленную воду.

По мнению Елены Полозовой, сначала Орлов рассчитывал получить от Дыненкова 14 млн рублей, потом снизил умму до 7 млн. Впрочем, как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», пока этого не удалось доказать. В возбуждении уголовного дела против Сергея Орлова по факту вымогательства отказано.

Однако Орлов не отрицает, что встречался с Дыненковым в его офисе. Говорили, дескать, «ни о чем», вспоминали комсомольскую молодость, смотрели фотографии и не говорили «о деле».

Дело «о хищении воды»

Напомним, что по версии следствия, в 2006 году директор ЗАО «Международный комплекс «Сибиряк» Владимир Дыненков заключил с МУП «Бердский водоканал», правопреемником которого является МУП «Комбинат бытовых услуг» договор на отпуск питьевой воды и соответственно взял обязательства ежемесячно производить полную оплату воды согласно приборов учета.

В сентябре 2017 года сотрудники КБУ выявили факты незаконного подключения (врезки) комплексом «Сибиряк» к водопроводу холодного водоснабжения без учета количества потребления объема холодной воды. Согласно произведенному расчету, ЗАО «МК «Сибиряк» обязано оплатить в пользу Комбината бытовых услуг за предоставленную услугу более 170 млн рублей.

Дыненков, якобы не желая погашать задолженность, через Оленича обратился к Кожину с целью снижения суммы задолженности до 380 тыс. рублей, считает следствие.