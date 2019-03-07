Депутат-единоросс: «8 тысяч рублей пенсии получают тунеядцы и алкаши»
Депутат сделал публичное заявление на экстренном заседании по случаю поддержки проекта федерального закона о социальных доплатах к пенсии неработающих пенсионеров, чей доход ниже прожиточного минимума. Доплата составит около 700 рублей. (ВИДЕО)
Депутат от партии «Единая Россия» Гасан Набиев сделал публичное сенсационное заявление. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», 64-летний народный избранник на сегодняшнем внеочередном заседании Волгоградской областной думы рассказал о том, что малоимущие граждане сами виноваты в своем материальном положении. Пенсии в размере 8 тысяч рублей, по словам бывшего топ-менеджера «Газпрома», получают тунеядцы и алкаши. С 2004 по 2016 год Набиев работал генеральным директором ООО «Газпром трансгаз Волгоград».
Предлагаем вниманию читателей информагентства полную расшифровку выступления депутата областной думы:
«Я один из вас – самым крупным руководителем был на предприятии, где работало около 6000 человек. Спросить у тех работников, которые работали на предприятии – от и до, у них пенсии сегодня не то, что Михаил Александрович говорит (Таранцов о низких пенсиях, — прим. ред.). Гораздо выше. Не 8 тысяч, не 7 тысяч, Михаил Александрович, как мы говорим, минималка, а у них 16-17 тысяч, а у некоторых 20 тысяч. У рабочих, которые работали у станка сварщиками, слесарями, у них такие пенсии.
Когда в советское время было тунеядство, гоняли их: «Идите на работу!», когда алкоголизм был. А когда люди нормально работали и получали нормальную зарплату, ихние пенсии сегодня, ихние, которые были созданы с тех годов, получают те тунеядцы и алкаши. И поэтому у них 8 тысяч рублей. А у тех, кто работал нормально, 20-25 тысяч и более. Поэтому то, что сегодня принимается законом, пусть это будет тысяча рублей, 500 рублей, это касается малоимущих. Малоимущий сам себе создал, малоимущим стал. Он мог бы стать нормальным человеком. Поэтому я поддерживаю то, что принимается сегодня закон, это нормально надо проголосовать, не надо болтать и здесь лишние разговоры вести».
Спорное утверждение господина Набиева его коллеги по партии власти проигнорировали, в дискуссию с ним вступать не стали. Перед единороссом выступал коммунист Михаил Таранцов, который заявил о том, что реальный прожиточный минимум в регионе и стране в целом сегодня составляет около 20 тысяч рублей против 8,5 тысячи, установленных органами власти. Гасана Гилаловича, по всей видимости, эта реплика задела за живое.
Внеочередное заседание облдумы сегодня было экстренно созвано в связи с необходимостью поддержать проект федерального закона о социальных доплатах к пенсии неработающих пенсионеров, чей доход ниже прожиточного минимума. После принятия Госдумой этого документа данная категория пенсионеров получит доплату в сумме около 700 рублей. Прожиточный минимум в регионе для пенсионеров сегодня составляет 8569 рублей.
Справка. Согласно декларации о доходах и имуществе за 2017 год Гасан Набиев заработал 13,8 миллиона рублей, в собственности у него – три квартиры. По данным за 2016 год парламентарий был значительно богаче: задекларированный доход Гасана Гилаловича составил аж 56,5 миллиона рублей.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10
Ещё один «дельфин» расчехлися. Удачных выборов политическому трупу.
22 3
это было бы актуально если бы те кто честно горбатился на государство получали бы хоть тысяч 30-40 пенсии а так стаж 5 лет и стаж 40 лет разница мизер . Минимальная пенсия сейчас должен быть по 1000 руб за каждый год стажа .
22 2
тунеядцы как раз получают по 200т пенсии и обзывают нормальных людей которые всю жизнь их кормили тунеядцами и алкашами! ВСЕ НАРОД это Занавес!!!!
2 0
Не проходит и дня, что бы очередной депутат-единоросс с миллионными доходами, не высказал своего презрения к простому российскому холопу, что выживает на свою нищенскую зарплату и пенсию, равную одному походу этого депутата в ресторан. Тут комментировать давно уже нечего, это на столько прекрасно, просто сказка, а вы, холопы, главное не забудьте на следующих выборах всех уровней дружно проголосовать за «Единую Россию» и ещё услышите про себя много чего хорошего, получите ещё целую кучу прекрасных законов и поборов
27 2
Тут можно только порадоваться за наших миллионеров-воров, ибо большими трудами заработали награбленное: кто как раб на галерах, кто стариков и детей обирал, кто …
Уж молчали бы, сволочи, зачем выставляться дураками!
11 3
«что малоимущие граждане сами виноваты в своем материальном положении. Пенсии в размере 8 тысяч рублей, по словам бывшего топ-менеджера «Газпрома», получают тунеядцы и алкаши. С 2004 по 2016 год Набиев работал генеральным директором ООО «Газпром трансгаз Волгоград».
Говорил бы прямо — Те, кто не работал в ГАЗПРОМЕ — ТУНЕЯДЦЫ И АЛКАШИ! Чего стеснятся??? Холопов??? Что они ему сделают??? Проклянут и это максимум???
22 3
Путин одобряет, но уволит.Нельзя палится
9 4
А вот и не уволит
12 3
За что его увольнять? Тем более депутат уже извинился и мы простим конечно, народ российский всем всё прощает и любит, особенно тех, кто над ним издевается и в грош не ставит, рабский менталитет, дело такое
11 3
Про него надо фильм снять
1 2
А он прав по сути
Такую пенсию получают те, у кого нет достаточного стажа или кто не работал
… просто сравните, кто работал всю жизнь на низкооплачиваемой работе, получают пенсию чуть выше прожиточного минимума
Как вы думаете, они не видели тех людей, которые сейчас получают так же как и они, при том, что особо не утруждали себя всю жизнь, когда эти работали ? Мир тесен и мы все равно как то общаемся и знаем, у кого как сложилось дальше
3 22
30 лет стажа на химзаводе пенсия 8900 это нормально ? И работа по сменам ничего так? Надо думать когда пишете всякую охинею!
23 3
А что с дураков взять-то. Дурак и в Африке дурак.
Пенсию народу мизерную кто положил? Путины!
У нас миллионы получают мизер. По тупому депутату они лодыри и тунеядцы. Делать-то что? Изжить в себе холопства. Холопу достаточно подачку от такой власти, ему всё до фени, «лишь бы не было войны».
У холопа нет мозгов. Где ему понять, что война против его и всего народа ведется 30 лет.
Вот и плюют отморозки во власти на холопов, знают сволочи, что нет в России народа и никто по морде не даст за оскорбления.
7 3
25 лет северного стажа если бы не нововведение пирамиды ПФ сейчас бы собирался на пенсию. примерно узнал сколько будет- лучше бы не узнавал!!
2 0
«… просто сравните, кто работал всю жизнь на низкооплачиваемой работе, получают пенсию чуть выше прожиточного минимума»
В ваших словах, сразу режет слух, чванливое пренебрежение к простолюдинам, вкалывавшем, в отличии от вас, по полной! Вы же, всю жизнь, занимали должность начальника-парторга-профорга- не бей лежачего! Я, с такими «небожителями», пообщался с лихвой, в свое время. Во первых, на пенсии сейчас те, кто работал в ссср, а там высокооплачиваемую работу, как правило , можно было получить двумя способами: Лошадиной вредностью или блатом-кумовством, третьего не дано, как впрочем и сейчас ничего не изменилось! От блата-кумовства, до чванливого пренебрежения простолюдинами…….
10 5
Вы с одной стороны не смотрите.
У меня родственница ушла с завода по молодости и всю жизнь вахтером у телефона продежурила (за конвейером тяжко ей было и лень вперед неё родилась). А сейчас слюной брызжет от злости, что у её знакомых, тех, кто на заводе остался и всю жизнь отработал, пенсия в два раза больше.
Ей такую же хочется. А с чего ради?
4 13
Вот и я про то же
И никакого чванства у меня нет ( это для анонима от 15.10)
У меня тоже пенсия маленькая
Мне просто не нравится это сравнение пенсий , для тех , кто не утруждался и те, кто работал с низкой зарплатой
Вы меня напрасно оскорбили
4 3
в литейном цехе металургии 30 годков 3 вредности по первой сетке на тебе 9100 .во тебе и по сути
18 1
Депутат сказал же тунеядцы .
5 2
Няни,санитарии,уборщицы,сторожа,вахтеры И др.НУЖНЫЕ профессии,где бы вы были без этих специальностей.Они очень мало оплачиваются,неприглядны,трудоемки, но без них никто не может обойтись И пенсии у них очень маленькие,А люди работали не один десяток лет.Я думаю что пенсии должны быть у всех одинаковые.Когда ты работал- ты получал за это зарплату,А вышел на пенсию- все пенсионер!
10 3
Разделяй и властвуй! ©
и до пенсионеров добрались.
9 2
Ну, тогда уж по вашей логике. ВСЕ пенсионеры должнв получать минималку. Или сторож захотел пенсию министра?
3 8
Министр получал за свою работу соответствующую зарплату,А пенсия лучше фиксированная.На пенсии все равны.Хочешь больше копи.
7 4
Ну так копите. И не ждите, что вам назначат пенсию министра только потому, что на пенсии все равны.
1 4
Почему минимальную ,на которую можно жить
2 2
В общем, вывод такой. Ты хоть изработайся в доску, сотрись до костей, но если ты не депутат или чиновник, то не видать тебе достойной пенсии, хотя всю жизнь у тебя куда-то бабло отчисляли. В облака, похоже. А теперь, в добавок, чтобы жизнь мёдом не казалась, тем, кто работал и надеялся на ожидаемый по годам выход на пенсию, государство «впаяло» ещё пять лет, без права обжалования. Хоть ползай, но работай. И лишь тогда бояре тебе кинут подачку, чтоб не помер сразу же.
8 1