КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

Продам 2как в центре
продам
Продам 1-ю
Продам 1-ю
Продам студию, Алена 8-913-701-2341
Продам студию, Алена 8-913-701-2341
Продам 4-ю
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Депутат-единоросс: «8 тысяч рублей пенсии получают тунеядцы и алкаши»

Заказала киллеру убийство бывшего замминистра ЖКХ Подмосковья из-за долга в 50 млн рублей бизнесвумен из Москвы

За оскорбление власти в интернете граждан России ждет наказание

За фейки выпишут штраф в 1,5 млн рублей

Разбившийся летчик Сергей Дадыкин летал на списанном и сломанном самолете «Вильга» на аэродроме «Бердск-Центральный»

Дело о растрате 1,3 млн рублей директора мусорной свалки вернули в суд Бердска

О своих требах пишут православные прихожане в тетрадках «Нуждаюсь в помощи — Могу помочь» в храмах Бердска

Коктейлем Молотова забросали мэрию Красноярска. Подозреваемые арестованы

Врёте, сволочи: член правления Газпрома откровенно высказался о работе подчинённых

Фотомарафон «Город радио» стартовал в «Курьер.Среда.Бердск»

Последние комментарии

Март 2019
M T W T F S S
« Feb    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031


Депутат-единоросс: «8 тысяч рублей пенсии получают тунеядцы и алкаши»

Депутат сделал публичное заявление на экстренном заседании по случаю поддержки проекта федерального закона о социальных доплатах к пенсии неработающих пенсионеров, чей доход ниже прожиточного минимума. Доплата составит около 700 рублей. (ВИДЕО)

7.03.2019 Фото: стоп-кадр видео 26 коммент.
 
Депутат единоросс: «8 тысяч рублей пенсии получают тунеядцы и алкаши»

Депутат Волгоградской областной Думы Гасан Набиев

Депутат от партии «Единая Россия» Гасан Набиев сделал публичное сенсационное заявление. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», 64-летний народный избранник на сегодняшнем внеочередном заседании Волгоградской областной думы рассказал о том, что малоимущие граждане сами виноваты в своем материальном положении. Пенсии в размере 8 тысяч рублей, по словам бывшего топ-менеджера «Газпрома», получают тунеядцы и алкаши. С 2004 по 2016 год Набиев работал генеральным директором ООО «Газпром трансгаз Волгоград».

Предлагаем вниманию читателей информагентства полную расшифровку выступления депутата областной думы:

«Я один из вас – самым крупным руководителем был на предприятии, где работало около 6000 человек. Спросить у тех работников, которые работали на предприятии – от и до, у них пенсии сегодня не то, что Михаил Александрович говорит (Таранцов о низких пенсиях, — прим. ред.). Гораздо выше. Не 8 тысяч, не 7 тысяч, Михаил Александрович, как мы говорим, минималка, а у них 16-17 тысяч, а у некоторых 20 тысяч. У рабочих, которые работали у станка сварщиками, слесарями, у них такие пенсии.

Когда в советское время было тунеядство, гоняли их: «Идите на работу!», когда алкоголизм был. А когда люди нормально работали и получали нормальную зарплату, ихние пенсии сегодня, ихние, которые были созданы с тех годов, получают те тунеядцы и алкаши. И поэтому у них 8 тысяч рублей. А у тех, кто работал нормально, 20-25 тысяч и более. Поэтому то, что сегодня принимается законом, пусть это будет тысяча рублей, 500 рублей, это касается малоимущих. Малоимущий сам себе создал, малоимущим стал. Он мог бы стать нормальным человеком. Поэтому я поддерживаю то, что принимается сегодня закон, это нормально надо проголосовать, не надо болтать и здесь лишние разговоры вести».

Спорное утверждение господина Набиева его коллеги по партии власти проигнорировали, в дискуссию с ним вступать не стали. Перед единороссом выступал коммунист Михаил Таранцов, который заявил о том, что реальный прожиточный минимум в регионе и стране в целом сегодня составляет около 20 тысяч рублей против 8,5 тысячи, установленных органами власти. Гасана Гилаловича, по всей видимости, эта реплика задела за живое.

Внеочередное заседание облдумы сегодня было экстренно созвано в связи с необходимостью поддержать проект федерального закона о социальных доплатах к пенсии неработающих пенсионеров, чей доход ниже прожиточного минимума. После принятия Госдумой этого документа данная категория пенсионеров получит доплату в сумме около 700 рублей. Прожиточный минимум в регионе для пенсионеров сегодня составляет 8569 рублей.

Справка. Согласно декларации о доходах и имуществе за 2017 год Гасан Набиев заработал 13,8 миллиона рублей, в собственности у него – три квартиры. По данным за 2016 год парламентарий был значительно богаче: задекларированный доход Гасана Гилаловича составил аж 56,5 миллиона рублей.

Источник: v102.ru


Похожие записи

Тэги:
Персоны:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Пьяный на ВАЗе допустил столкновение с иномаркой во дворе жилого дома в Бердске Полмиллиона рублей заплатит за цветы мэрия Бердска Депутат-единоросс: «8 тысяч рублей пенсии получают тунеядцы и алкаши»

(26) Комментариев

  1. Тунеядец

    Ещё один «дельфин» расчехлися. Удачных выборов политическому трупу.

    Thumb up 22 Thumb down 3

  2. Аноним

    это было бы актуально если бы те кто честно горбатился на государство получали бы хоть тысяч 30-40 пенсии а так стаж 5 лет и стаж 40 лет разница мизер . Минимальная пенсия сейчас должен быть по 1000 руб за каждый год стажа .

    Thumb up 22 Thumb down 2

    • Аноним

      тунеядцы как раз получают по 200т пенсии и обзывают нормальных людей которые всю жизнь их кормили тунеядцами и алкашами! ВСЕ НАРОД это Занавес!!!!

      Thumb up 2 Thumb down 0

  3. Поросёнок Пётр

    Не проходит и дня, что бы очередной депутат-единоросс с миллионными доходами, не высказал своего презрения к простому российскому холопу, что выживает на свою нищенскую зарплату и пенсию, равную одному походу этого депутата в ресторан. Тут комментировать давно уже нечего, это на столько прекрасно, просто сказка, а вы, холопы, главное не забудьте на следующих выборах всех уровней дружно проголосовать за «Единую Россию» и ещё услышите про себя много чего хорошего, получите ещё целую кучу прекрасных законов и поборов ;)

    Thumb up 27 Thumb down 2

    • ФАГ

      Тут можно только порадоваться за наших миллионеров-воров, ибо большими трудами заработали награбленное: кто как раб на галерах, кто стариков и детей обирал, кто …
      Уж молчали бы, сволочи, зачем выставляться дураками!

      Thumb up 11 Thumb down 3

  4. Аноним

    «что малоимущие граждане сами виноваты в своем материальном положении. Пенсии в размере 8 тысяч рублей, по словам бывшего топ-менеджера «Газпрома», получают тунеядцы и алкаши. С 2004 по 2016 год Набиев работал генеральным директором ООО «Газпром трансгаз Волгоград».

    Говорил бы прямо — Те, кто не работал в ГАЗПРОМЕ — ТУНЕЯДЦЫ И АЛКАШИ! Чего стеснятся??? Холопов??? Что они ему сделают??? Проклянут и это максимум???

    Thumb up 22 Thumb down 3

  5. Аноним

    Путин одобряет, но уволит.Нельзя палится

    Thumb up 9 Thumb down 4

  6. Аноним

    А он прав по сути
    Такую пенсию получают те, у кого нет достаточного стажа или кто не работал
    … просто сравните, кто работал всю жизнь на низкооплачиваемой работе, получают пенсию чуть выше прожиточного минимума
    Как вы думаете, они не видели тех людей, которые сейчас получают так же как и они, при том, что особо не утруждали себя всю жизнь, когда эти работали ? Мир тесен и мы все равно как то общаемся и знаем, у кого как сложилось дальше

    Thumb up 3 Thumb down 22

    • аноним

      30 лет стажа на химзаводе пенсия 8900 это нормально ? И работа по сменам ничего так? Надо думать когда пишете всякую охинею!

      Thumb up 23 Thumb down 3

      • ФАГ

        А что с дураков взять-то. Дурак и в Африке дурак.
        Пенсию народу мизерную кто положил? Путины!
        У нас миллионы получают мизер. По тупому депутату они лодыри и тунеядцы. Делать-то что? Изжить в себе холопства. Холопу достаточно подачку от такой власти, ему всё до фени, «лишь бы не было войны».
        У холопа нет мозгов. Где ему понять, что война против его и всего народа ведется 30 лет.
        Вот и плюют отморозки во власти на холопов, знают сволочи, что нет в России народа и никто по морде не даст за оскорбления.

        Thumb up 7 Thumb down 3

      • Аноним

        25 лет северного стажа если бы не нововведение пирамиды ПФ сейчас бы собирался на пенсию. примерно узнал сколько будет- лучше бы не узнавал!!

        Thumb up 2 Thumb down 0

    • Аноним

      «… просто сравните, кто работал всю жизнь на низкооплачиваемой работе, получают пенсию чуть выше прожиточного минимума»

      В ваших словах, сразу режет слух, чванливое пренебрежение к простолюдинам, вкалывавшем, в отличии от вас, по полной! Вы же, всю жизнь, занимали должность начальника-парторга-профорга- не бей лежачего! Я, с такими «небожителями», пообщался с лихвой, в свое время. Во первых, на пенсии сейчас те, кто работал в ссср, а там высокооплачиваемую работу, как правило , можно было получить двумя способами: Лошадиной вредностью или блатом-кумовством, третьего не дано, как впрочем и сейчас ничего не изменилось! От блата-кумовства, до чванливого пренебрежения простолюдинами……. :-! :-! :-!

      Thumb up 10 Thumb down 5

      • Аноним

        Вы с одной стороны не смотрите.
        У меня родственница ушла с завода по молодости и всю жизнь вахтером у телефона продежурила (за конвейером тяжко ей было и лень вперед неё родилась). А сейчас слюной брызжет от злости, что у её знакомых, тех, кто на заводе остался и всю жизнь отработал, пенсия в два раза больше.
        Ей такую же хочется. А с чего ради?

        Thumb up 4 Thumb down 13

        • Аноним

          Вот и я про то же
          И никакого чванства у меня нет ( это для анонима от 15.10)
          У меня тоже пенсия маленькая
          Мне просто не нравится это сравнение пенсий , для тех , кто не утруждался и те, кто работал с низкой зарплатой
          Вы меня напрасно оскорбили

          Thumb up 4 Thumb down 3

    • олег

      в литейном цехе металургии 30 годков 3 вредности по первой сетке на тебе 9100 .во тебе и по сути

      Thumb up 18 Thumb down 1

      • Аноним

        Депутат сказал же тунеядцы :P :P :P .

        Thumb up 5 Thumb down 2

        • аноним

          Няни,санитарии,уборщицы,сторожа,вахтеры И др.НУЖНЫЕ профессии,где бы вы были без этих специальностей.Они очень мало оплачиваются,неприглядны,трудоемки, но без них никто не может обойтись И пенсии у них очень маленькие,А люди работали не один десяток лет.Я думаю что пенсии должны быть у всех одинаковые.Когда ты работал- ты получал за это зарплату,А вышел на пенсию- все пенсионер!

          Thumb up 10 Thumb down 3

  7. Нонна

    Министр получал за свою работу соответствующую зарплату,А пенсия лучше фиксированная.На пенсии все равны.Хочешь больше копи.

    Thumb up 7 Thumb down 4

  8. Вася

    Почему минимальную ,на которую можно жить

    Thumb up 2 Thumb down 2

  9. Да уж..

    В общем, вывод такой. Ты хоть изработайся в доску, сотрись до костей, но если ты не депутат или чиновник, то не видать тебе достойной пенсии, хотя всю жизнь у тебя куда-то бабло отчисляли. В облака, похоже. А теперь, в добавок, чтобы жизнь мёдом не казалась, тем, кто работал и надеялся на ожидаемый по годам выход на пенсию, государство «впаяло» ещё пять лет, без права обжалования. Хоть ползай, но работай. И лишь тогда бояре тебе кинут подачку, чтоб не помер сразу же. *PARDON* *CRAZY*

    Thumb up 8 Thumb down 1

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Скидка до 40% на гостиную ВИКТОРИЯ
Север, Дом Мебели
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика