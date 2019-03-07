Фото: на ул. Первомайской поставили знак «Остановка», а за ним пешеходный переход

В рубрику «Сообщи свои новости» написалДобрый день. Недавно напротив магазина Сантимо справа от мебельного магазина Громада поставили знак остановка, а за остановкой знак пешеходный переход. Это какой-то бред… Каждое утро останавливаются служебные автобусы, маршрутные автобусы и выходящие люди, не дожидаясь, когда автобус уедет и не глядя выходят перед автобусом на дорогу… Прямо под машины.. Т. К. Их не видно из-за автобуса. Я спрашивал сотрудников ГИБДД, которые там часто стоят и проверяют документы… Ответа нет. Можно прокомментировать? Водители, будьте осторожны.

От редакции: Постараемся найти ответ.