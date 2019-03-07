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Фото: на ул. Первомайской поставили знак «Остановка», а за ним пешеходный переход

Можно прокомментировать? Водители, будьте осторожны.

7.03.2019 Нет комментариев
 
В рубрику «Сообщи свои новости» написал Валентин:
Добрый день. Недавно напротив магазина Сантимо справа от мебельного магазина Громада поставили знак остановка, а за остановкой знак пешеходный переход. Это какой-то бред… Каждое утро останавливаются служебные автобусы, маршрутные автобусы и выходящие люди, не дожидаясь, когда автобус уедет и не глядя выходят перед автобусом на дорогу… Прямо под машины.. Т. К. Их не видно из-за автобуса. Я спрашивал сотрудников ГИБДД, которые там часто стоят и проверяют документы… Ответа нет. Можно прокомментировать? Водители, будьте осторожны.

От редакции: Постараемся найти ответ.

Фото: на ул. Первомайской поставили знак Остановка, а за ним пешеходный переход


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