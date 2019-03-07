Как добиться отчёта у УК Бердска о выполненных работах по дому и сметах?

В рубрику «Сообщи свои новости» написалаЗдравствуйте, уважаемые горожане! Как добиться отчёта у УК о выполненных работах по дому и сметах? Отчёт нам предоставили, но это просто цифры ничем не подтвержденные. По благоустройству дома ничего не делается, подъезды и придомовая территория в изношенном состоянии. Вопросов много. У кого был опыт общения с УК поделитесь, пожалуйста.