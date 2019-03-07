Дело о растрате 1,3 млн рублей директора мусорной свалки вернули в суд Бердска

Сегодня, 6 марта, после длительного перерыва в Бердском городском суде возобновился процесс по уголовному делу в отношении директора муниципального предприятия «Спецавтохозяйство» Софьи Солоповой. Ее, отвечающую прежде всего за работу городской мусорной свалки, обвиняют в растрате бюджетных средств. По версии следствия, она незаконно выплатила зарплату своему заму Сергею Оленичу в сумме 1,3 млн рублей, который фактически не выполнял должностные обязанности.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск» первое заседание по этому уголовному делу, в котором Оленич фигурирует в качестве пособника, состоялось 3 декабря 2018 года. Адвокат Оленича Сергей Кречетов обратился с ходатайством о переносе слушаний в суд Новосибирска — по месту проживания главного обвиняемого Солоповой. Кроме того, защита полагала, что в Бердске может возникнуть конфликт интересов

Тогда судья согласилась с предложением защиты, которое поддержала гособвинитель Анна Белова. Однако дело снова вернулось в Бердск. Так решил суд: поскольку большинство свидетелей проживают в Бердске, нет основания для направления дела в новосибирский суд.

6 марта суд допросил представителя потерпевшей стороны — спикера горсовета депутатов Валерия Бадьина. Он высказал свою позицию: раз органы предварительного следствия посчитали, что есть нарушения, значит, так оно и есть. Бадьин согласен с выводами следствия о том, что Сергей Оленич был неправильно оформлен на работу в САХ и, следовательно, незаконно получил из бюджета 1 млн 314 рублей в виде зарплаты.

Валерий Георгиевич, кстати. Был против переноса процесса в столицу Сибири. Он аргументировал тем, что слишком затратно по времени ездить на судебные заседания в Новосибирск.

— Мы вину не признаем, потому что мой доверитель был трудоустроен должным образом и фактически исполнял свои трудовые обязанности, — пояснил «Курьер. Среда. Бердск» Сергей Кречетов.

Следующее заседание назначено на 16 апреля.

Приказ Софье Солоповой взять на работу Сергея Оленича в 2016 году дал тогдашний первый вице-мэр Бердска Александр Тужик, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». Сейчас руководство «Спецавтохозяйства» составляют директор, два его заместителя, главный бухгалтер и начальник полигона. Уволить Солопову и Оленича не могут до приговора, как и ликвидировать их должности. Оба находятся под домашним арестом.

Примечательно, что именно Тужик распорядился трудоустроить в Центр информационного и материального обеспечения трех человек, которые ныне находятся на скамье подсудимых как пособники в растрате. Следствие инкриминирует Нике Шапран, Сергею Горбунову и Ирине Кращук незаконное получение зарплаты в общей сложности на 1 млн рублей.