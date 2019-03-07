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Более 10 тыс. рублей готовы потратить на подарки к 8 Марта мужчины в России

А женщины готовятся к празднику по-своему: закупают новомодные патчи — специальные пластыри-накладки для области под глазами и красную помаду.

7.03.2019 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев
 
Более 10 тыс. рублей готовы потратить на подарки к 8 Марта мужчины в России

Тюльпаны на 8 Марта продают ведрами

Средний чек покупки тюльпанов накануне Международного женского дня составляет 760-780 рублей. Это на 5 процентов больше прошлогоднего уровня и на 39 процентов выше, чем месяц назад в обычные дни, рассказали «РГ» в пресс-службе оператора фискальных данных «Платформа ОФД».

Как отмечается, число покупок тюльпанов (по чекам) — на 8 процентов выше прошлогоднего уровня. Если сравнивать с продажами в обычные дни месяц назад — этот показатель выше уже в 15 раз, и в преддверии приближения праздника возрастет еще в несколько раз.

Однако если говорить о числе купленных тюльпанов (в одном чеке может быть отражена покупка сразу нескольких штук тюльпанов) — то в сравнении с обычными днями месяц назад, количество купленных тюльпанов превышает показатель в 48 раз.

Мужчины явно не собираются скупиться на подарки. Опрос сервиса объявлений Юла и Research.Mail.Ru доказал, что каждый девятый мужчина собирается потратить более 10 тысяч рублей. При этом больше половины людей уверены, что знают, какой сюрприз порадует близкого человека.

Презенты становятся все более необычными и креативными, поэтому нередко обходятся дороже.

Интернет-магазин Wildberries зафиксировал особые тенденции этого года в разделе «красота». Продажи новомодных патчей (специальные пластыри-накладки для области под глазами — прим. «РГ») выросли почти в 9 раз, красной помады — в 3 раза.

Товары из раздела «спорт и здоровье» стали одними из самых популярных в магазинах в эти дни. Так, по данным интернет-магазина Ozon, в категории электроники, продажи которой в преддверии 8 марта выросли в 2,5 раза, самыми востребованными были фитнес-браслеты. В категории бытовой техники, рост которой составил 1,7 раза, наиболее активно в эти дни продавались электронные кухонные весы.

Совпадение Масленицы и подготовки к Международному женскому дню не прошло даром даже для любителей спорта. Выросли продажи миксеров, блинниц и мультиварок. А вот продукты полностью соответствовали здоровому образу жизни. По данным Ozon, в 1,7 раза выросли продажи безлактозного молока, низкокалорийных джемов и сиропов без сахара. Рост заказов безглютеновой муки (рисовой, кокосовой) увеличился на 25 процентов.

Сервис Авито поделился своими вариантами подарков, о которых рассказали опрошенные. Среди них: «билет на спектакль/концерт/в кино», «прыжок с парашютом», «портрет президента в рамке», «поход в ресторан KFC», «набор для хобби».

Источник: РГ


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