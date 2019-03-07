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Матами по телефону разговаривала педагог на уроке в интернате для слабослышащих Томска

Свидетелями беседы стали ученики 10-го класса в школе-интернате для слабослышащих, которые не растерялись и записали беседу учителя на видео.

7.03.2019 Фото: стоп-кадр видео Нет комментариев
 
Матами по телефону разговаривала педагог на уроке в интернате для слабослышащих Томска

Директор школы заявила, что опубликованная в интернете запись была сделана четыре месяца назад.

Редакция портала Tomsk.ru получила очередную видеозапись: учитель ведет телефонный разговор с использованием нецензурной лексики во время школьного урока. Свидетелями этой беседы стали сами ученики.

Полная запись происходящего появилась в сети Интернет накануне. В сопровождении к видео анонимный источник сообщил, что оно снималось во время урока биологии в 10-м классе в школе-интернате для слабослышащих № 15 в Томске. В личной беседе с корреспондентом очевидец, который также пожелал остаться инкогнито, поясняет, что школьники часто жалуются на грубое обращение и некорректное поведение со стороны учителя.

«Дети постоянно жалуются, что преподаватель не проводит уроки и заставляет изучать материалы самостоятельно, систематически оскорбляет и повышает голос на них. Учитель не воспринимает нормального поведения в обществе, отборный мат и высокий голос — её аргументы во всех спорах, как с родителями, так и с учениками», — сообщил очевидец, добавив, что жалобы на учителя не раз передавались бывшему директору школы, а также в департамент образования.

Урок ведет педагог коррекционного класса. Информацию об этом корреспонденту подтвердила исполняющая обязанности директора школы Наталья Фролова. При этом, она уточнила, что запись, опубликованная в интернете была сделана четыре месяца назад.

«Да, это наш педагог. Но я не могу сейчас что-то прояснить, так как запись была сделана в ноябре. А я исполняю обязанности директора с 15 числа прошлого месяца и не владею полной информацией о происходящем», — сообщила Фролова.

Руководитель учреждения добавила, что эту запись она увидела в Интернете только сегодня. Информация передана в департамент общего образования Томской области. Там же и будет приниматься решение о развитии ситуации и реакции со стороны властей.

Официальный комментарий от департамента редакция портала Tomsk.ru планирует получить завтра.

Источник: tomsk.ru


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