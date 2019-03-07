«Вымирают» миллиардеры в Новосибирской области

Дело о растрате 1,3 млн рублей директора мусорной свалки вернули в суд Бердска
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Отказался снять с регистрации кандидата в депутаты от КПРФ по иску его соперника суд Бердска
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