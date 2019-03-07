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«Вымирают» миллиардеры в Новосибирской области

Количество жителей региона — физических лиц, задекларировавших доход более 1 млрд рублей, уменьшилось с 8 до 4.

7.03.2019 Фото: Pixabay Нет комментариев
 
Вымирают миллиардеры в Новосибирской области

Миллиардеров среди индивидуальных предпринимателей оказалось двое — вместо трёх

Такие данные, опираясь на статистику 2018 года, привёл на пресс-конференции руководитель Управления федеральной налоговой службы по Новосибирской области Алексей Легостаев. В частности, количество жителей региона — физических лиц, задекларировавших доход более 1 млрд рублей, уменьшилось с 8 до 4. Миллиардеров среди индивидуальных предпринимателей оказалось двое — вместо трёх годом ранее, а число ИП, чей доход превысил 1 млн рублей, стало больше на 10 %.

Источник: ведомостинсо.рф


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