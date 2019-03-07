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Фотомарафон «Мой брат, моя сестра!» стартовал в «Курьер.Среда.Бердск»

Ждем фото ваших братьев и сестер. В середине апреля проект мы опубликуем в газете и вы сможете сделать уникальный подарок своему родному человеку.

7.03.2019 Фото: pixabay Нет комментариев

Фотомарафон «Мой брат, моя сестра!» стартовал в «Курьер.Среда.Бердск»

10 апреля в разных странах мира будут отмечать День братьев и сестер – пока еще новый, но замечательный праздник чествования семейных и родственных уз. Мы запускаем новый марафон «Мой брат, моя сестра!». Уверены, что очень многие из вас примут в нем участие: ведь так важно иметь возможность почувствовать тепло и добро, заботу и понимание родного человека.

Ждем ваших снимков. Не забудьте сообщить свои имена и фамилии. Высылать фото можно на bkurer@mail.ru с пометкой «Мой брат, моя сестра!».

В середине апреля мы опубликуем проект в газете и на сайте www.kurer-sreda.ru. Так же снимки будут публиковаться в нашей группе в соцсети ВКонтакте.

Уверены, у нас с вами получится отличный фотоальбом! В апреле проект опубликуем в газете и вы сможете сделать уникальный подарок своему родному человеку.

Фото принимаем до 8 апреля.

Присылая фото в редакцию, вы даете согласие на публикацию своих персональных данных и фото в медийных проектах редакции.

Фотомарафон «Мой брат, моя сестра!» стартовал в «Курьер.Среда.Бердск»
Братья Иван и Савва
Фотомарафон «Мой брат, моя сестра!» стартовал в «Курьер.Среда.Бердск»
Сестрёнка,Ирина)
Фотомарафон «Мой брат, моя сестра!» стартовал в «Курьер.Среда.Бердск»
Роман и Виктория Рыбаковы
Фотомарафон «Мой брат, моя сестра!» стартовал в «Курьер.Среда.Бердск»
Братья Дмитрий и Данила сестры Софья и Алина
Фотомарафон «Мой брат, моя сестра!» стартовал в «Курьер.Среда.Бердск»
Мой брат Сергей
Фотомарафон «Мой брат, моя сестра!» стартовал в «Курьер.Среда.Бердск»
Братья Дмитрий и Даниил
Фотомарафон «Мой брат, моя сестра!» стартовал в «Курьер.Среда.Бердск»
Брат Алексей и сестра Елизавета
Фотомарафон «Мой брат, моя сестра!» стартовал в «Курьер.Среда.Бердск»
Алексей и Валерия
Фотомарафон «Мой брат, моя сестра!» стартовал в «Курьер.Среда.Бердск»
Фотомарафон «Мой брат, моя сестра!» стартовал в «Курьер.Среда.Бердск»
Мой любимый брат, Руслан Залесский
Фотомарафон «Мой брат, моя сестра!» стартовал в «Курьер.Среда.Бердск»
Стебловы Артём и Вика,Першина Алина
Фотомарафон «Мой брат, моя сестра!» стартовал в «Курьер.Среда.Бердск»
Маргарита и Максим
Фотомарафон «Мой брат, моя сестра!» стартовал в «Курьер.Среда.Бердск»
Мои сестрёнки Ирина и Марина
Фотомарафон «Мой брат, моя сестра!» стартовал в «Курьер.Среда.Бердск»
Мои сестры Ирина, Светлана, Марина, и я

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