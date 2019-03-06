«Абайт Сервис» даст вторую жизнь компьютерной технике

Без просмотра фильмов, игр, простого серфинга по Интернету многие уже не представляют своего досуга. Что уж говорить о тех, для кого личный компьютер – это средство зарабатывать деньги на фрилансе.

Однако от поломок не застрахована ни одна техника. Это особенно касается настольных ПК и ноутбуков. В процессе эксплуатации они вырабатывают свой ресурс или пользователи устанавливают софт напичканный вирусами и троянами. В результате, владельцам приходится искать мастерскую, где бы могли дать вторую жизнь для их техники.

Сегодня множество мастеров обещают отремонтировать компьютер, но мало кто действительно готов предложить достойный сервис. Ведь каждый клиент желает, чтобы его компьютер починили как можно быстрее. Ремонтная мастерская Абайт Сервис, предоставляющая свои услуги не один год, — это коллектив профессионалов. Здесь каждый клиент может рассчитывать на срочную компьютерную помощь. Для ее получения необязательно привозить технику непосредственно в мастерскую. Дежурный мастер готов выехать к клиенту на дом. Чтобы составить заявку на ремонт, достаточно позвонить по телефону или с сайта заказать обратный звонок. Уже в течение нескольких секунд представитель ремонтной мастерской готов перезвонить заказчику.

Чтобы быстро решить проблему с поломкой компьютера, достаточно в общих чертах описать ее по телефону. Уже по предварительным общим признакам мастер может определить, в чем причина некорректной работы устройства. Далее от клиента зависит, как ему удобнее: привезти ПК или дожидаться специалистов.

Сотрудники «Абайт Сервис» – высококвалифицированные компьютерщики с большим стажем. Им под силу отремонтировать технику практически всех марок, представленных на рынке, и даже тех, что являются достаточно редкими. Здесь найдут комплектующие для каждого из типов ПК. Заказчику не придется ждать месяцами, пока его заказ будет обработан. Некоторые поломки возможно устранить в течение всего несколько часов, а на более сложные уйдет нескольких дней.