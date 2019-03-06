В среднем 32 604 рубля в месяц зарабатывают жители Бердска

По данным Новосибирскстата, среднемесячная зарплата по Сибири составляла к 1 января 2019 года 37 420 рублей. Среди регионов федерального округа самые высокие зарплаты В Красноярском крае, Иркутской и Томской областях. Статистики объясняют это как особенностями экономики, так и величиной районного коэффициента.
В Новосибирской области в среднем получают 35 264 рубля. Наибольшие заработки аналитики обнаружили в в финансовой и страховой деятельности — 68 тыс. рублей, в области информации и связи — более 54 тыс., в добыче полезных ископаемых — около 50 тыс. в научной сфере — более 45 тыс., в госуправлении — свыше 44 тыс. рублей.
Меньше всех в Новосибирской области получают работники гостиниц и общепита — менее 20 тыс. рублей, а также сельского и лесного хозяйства — почти 21 тыс. рублей. Низкие заработки у коммунальщиков и мусорщиков — в среднем чуть больше 25 тыс. рублей.
При этом средняя зарплата бюджетников почти на 1300 рублей выше общеобластного показателя. Наивысшие заработки, как отмечают статистики, наблюдается в области искусства и развлечений — более 41 тыс. рублей. Оплата труда в сфере здравоохранения составляет в среднем 37 298 рублей. Самый низкий уровень заработной платы по-прежнему остается в дошкольном образование. Сотрудники детсадов получают около 24 тыс. рублей.
По выводам Новосибирскстата, в 2018 году зарплаты бюджетников во всех сферах выросли относительно оплаты труда 2017-го. Наибольший рост — на 24,2% отмечен как раз в области искусства и развлечений. На 22% увеличились заработки медицинских и социальных работников, сотрудников учреждений культуры и спорта. В целом же зарплаты работников бюджетных учреждений в Новосибирской области к 2019-у году выросли на 13,8%.
В Бердске зарплаты растут, сообщили «Курьер. Среда. Бердск» в горадминистрации.
— Размер среднемесячной начисленной заработной платы в Бердске составил в 2018 году 32 604 рубля, что выше уровня 2017-го на 6,5%, — рассказала начальник управления экономразвития мэрии Юлия Бадрина. — Индекс реальной зарплаты составил 104,9% относительно уровня 2017 года.
По ее словам, средний душевой доход в Бердске увеличился за год на 6% и достиг 23 611 рублей. Реальные располагаемые денежные доходы населения увеличатся в 2019 году на 4,4%.
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Насмешили.Как прочем и во всей стране,рост,подъем и прорыв!!!
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Конечно, сейчас нарисуют цифры, какие необходимы режиму!.. «Чекист», будет доволен!..
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Они могут считать до вычета налогов, например.
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