Впервые в Госдуме: Прервал министра Орешкина и перенес его доклад спикер Володин

В среду, 6 марта, в Госдуме в рамках правительственного часа выступал министр экономического развития Максим Орешкин. Однако его прервал спикер нижней палаты Вячеслав Володин. Трансляцию выступления смотрел корреспондент РБК.

Володин объяснил решение неподготовленностью Орешкина. Он также перенес обсуждение на конец марта или начало апреля.

Как следует из графика работы Госдумы, правительственный час был посвящен темам социально-экономического развития России и нацпроекту о поддержке малого и среднего предпринимательства.

Володин обратился к министру с вопросом, что министерство делает для развития российской экономики, попросив предоставить «не рассказ в общем, не анализ ситуации, а шаги». «И второе, учитывая, что у нас уже с вами март, хотелось бы услышать, какое количество средств в регионы направлено в рамках реализации национальных проектов и госпрограмм, по какому объему состоялись конкурсы и, соотвествтенно, когда начнется реализация поручений президента, его послания Федеральному собранию», — задал вопросы спикер Володин.

Соглашения были заключены со всеми регионами, «то есть полный объем средств был доведен», сказал Орешкин, отметив, что средства «до конкретных исполнителей еще не дошли».

«Это называется одним словом — саботаж, — сказал лидер ЛДПР Владимир Жириновский. — При Сталине в эти министерства направили бы комиссаров, при Брежневе — представителей комитета госбезопасности. Может нам найти форму контроля более действенную?».

Орешкин отметил, что в рамках парламентского часа в среду обсуждаются две темы — в том числе проекты по малому и среднему предпринимательству. «За этот проект я могу ответить за каждую копейку, и здесь все средства, которые должны быть выделены в этом году, они идут. <…> У нас первые миллиарды рублей по льготным программам финансирования уже пошли в конкретные предприятия, в конкретные регионы. Точно такая же ситуация, тоже за каждую копейку могу ответить по производительности труда», — подчеркнул министр.

Но Орешкин согласился с Володиным с тем, что проблемы есть. «Есть проблемы, здесь вы абсолютно правы, общей картины, всех национальных проектов, графика их исполнения, графика достижения конкретных результатов уже в 2019 году. Поэтому мне кажется вопрос должен задаваться не только мне, а большему количеству членов правительства, ответственных за все национальные проекты», — сказал он.

«Максим Станиславович, у вас выступление в парламенте — один раз в год, сводить его к обсуждению вопроса в разрезе малого и среднего бизнеса неправильно, потому что все-таки Министерство экономического развития отвечает за рост экономики в стране… Но в первую очередь хотелось бы поговорить о реализации национальных проектов и госпрограмм», — сказал на это Володин.

«Совершенно очевидно, реализация послания президента требует более ответственного подхода и более конкретного разговора, — сказал Володин. — Коллеги, давайте из этого исходить, это и нас ко многому обязывает. Мы сейчас просим, чтобы такой разговор состоялся, Максима Станиславовича. Но, с другой стороны, нам важно, чтобы такой же разговор состоялся от лица представителей профильного комитета, комитета по контролю и регламенты, представителей Счетной палаты. У нас есть шанс, давайте его использовать, чтобы были решены проблемы наших граждан».

«Правительственный час переносится. Определимся с датой несколько позже, но это будет, скорее всего, конец марта, либо начало апреля», — заявил Володин.

Депутат от КПРФ Валерий Рашкин отметил в Twitter, что такое происходит впервые на его памяти. По словам депутата, Орешкин успел выступить с докладом, но не смог ответить на вопросы депутатов. «Причина проста: в словах Орешкина нет никакой конкретики, добиться ответов на интересующие вопросы невозможно», — пояснил Рашкин.

Глава фракции ЛДПР Владимир Жириновский отметил, что такое в Госдуме происходит «впервые за 20 лет», передает «Интерфакс».

Источник: РБК