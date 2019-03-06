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За 1 млн рублей продала новорожденную дочь жительница Москвы

23-летняя мать разместила в социальной сети объявление о поиске приемных родителей для своей новорожденной дочери. После сделки женщина передала ребенка покупательнице и написала расписку.

6.03.2019 Фото: Pixabay Нет комментариев
 
За 1 млн рублей продала новорожденную дочь жительница Москвы

В настоящее время жизни ребенка ничего не угрожает.

Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело в отношении 23-летней женщины. Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного пп. «б, з» ч.2 ст.127.1 УК РФ — продажа несовершеннолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии.

По версии следствия, женщина из корыстных побуждений разместила в социальной сети объявление о поиске приемных родителей для своей новорожденной дочери. Также она указала требование о передаче ей денежных средств, в размере 1 млн рублей. После этого, 5 марта 2019 года находясь в квартире, расположенной на востоке Москвы, после получения денег передала ребенка покупательнице и написала расписку.

Пресечь противоправные действия удалось благодаря грамотной совместной работе сотрудников ГСУ СК России по городу Москве и ГУ МВД России по городу Москве.

В ходе допроса подозреваемая признала вину в полном объеме. В настоящее время жизни ребенка ничего не угрожает. Решается вопрос о предъявлении фигурантке обвинения и избрании ей меры пресечения, связанной с лишением свободы. Расследование уголовного дела продолжается.

Источник: СК


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