Увольняются предпенсионеры из-за высокого пособия по безработице в Бердске

Как рассказала «Курьер. Среда. Бердск» вице-мэр по экономике Жанна Шурова, всего на бердских предприятиях работают 5310 предпенсионеров. Они трудятся у 264 работодателей.

В Центре занятости населения Бердска в качестве безработных зарегистрировано 132 предпенсионера. Как отметила директор ЦЗН Елена Дмитриева, их число выросло на 69.

— Основной причиной является то, что с 2019 года статус предпенсионнеров получают граждане, которые не более чем через пять лет достигнут возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, в том числе назначаемую досрочно. До 2019 года предпенсионерами признавались граждане за два года до пенсии. Другая причина кроется в том, что граждан этой категории привлекают новые условия состояния на учете в ЦЗН в качестве безработных, — пояснила Елена Борисовна.

С этого года людям, достигшим предпенсионного возраста, имеющим 26 недель работы (службы) в течение года перед обращением в службу занятости, пособие по безработице назначается на 12 месяцев в процентном отношении к средней заработной плате по последнему месту работы. Максимальный размер пособия по безработице для них равен 13 536 рублей с учетом районного коэффициента.

При таких же условиях гражданам, не достигшим предпенсионного возраста, пособие по безработице назначается на 6 месяцев и не выше 9600 рублей.

— Если раньше, анализируя эту категорию безработных, было видно, что это достаточно мобильная категория, они активно самостоятельно искали работу и успешно трудоустраивались при содействии Центра занятости, в том числе и на временные работы по нашим программам, то с этого года в отношении некоторых граждан, обратившихся в ЦЗН за содействием в поиске подходящей работы, складывается такое впечатление, что, возможно, они сознательно уволились с работы в конце прошлого или начале 2019-го в целях получения повышенного размера пособия по безработице, — рассуждает Дмитриева, отмечая, что только в декабре-феврале сознательно уволились 29 бердчан.

С августа 2018 года в бердском ЦЗН работает консультационный пункт по вопросам трудоустройства, профобучения или получения дополнительного профессионального образования и организации самозанятости. Специалисты информируют граждан предпенсионного возраста о трудовых правах, услугах, предоставляемых в службе занятости. С того времени в консультационный пункт обратились 86 предпенсионеров.

С начала года трудоустроились 40 бердчан предпенсионного возраста, в том числе на временные работы по программам службы занятости — 4 человека. Госуслуги по профессиональной ориентации получили 79, по психологической поддержке — 7, по социальной адаптации на рынке труда — 13 предпенсионеров, на профобучение направлен 1 человек.

— Граждане предпенсионного возраста также имеют возможность получить государственную услугу по содействию в организации собственного дела. В 2018 году субсидию в размере 82 000 рублей получили две безработные, успешно прошедшие отбор и впоследствии зарегистрировавшие ИП и ООО, — рассказала директор бердского Центра занятости.

В городе сформирован реестр из 334 работодателей, у которых работают 665 граждан предпенсионеров (мужчины 1959-го, женщины 1964 года рождения). По словам Елены Дмитриевой, все работодатели предоставляют сведения сбору о численности работников предпенсионного возраста. Есть руководители предприятий, которые желают с помощью ЦЗН переобучить своих сотрудников, в скором собирающихся на пенсию.

Примечательно, что минтруда Новосибирской области сформировал перечень профессий и учебных заведений, где предпенсионеры Бердска могут пройти переобучение. На эти цели в региональном бюджете заложены средства. Даже дорога до места обучения оплачивается.

Центр занятости населения отслеживает все факты увольнения граждан предпенсионного возраста по сокращению штата. Об этом работодатели должны заранее информировать ЦЗН.

— Если граждане обращаются сами в ЦЗН и мы видим, что с последнего места увольнение было по сокращению численности или штата либо по ликвидации организации, а уведомление об этом в ЦЗН не поступало, обо всех случаях такого нарушения законодательства в обязательном порядке направляется информация в прокуратуру, — рассказала Елена Борисовна.

По словам помощника прокурора Бердска Дмитрия Красноухова, незаконных увольнений пенсионеров на предприятиях города не зарегистрировано с момент начала действия пенсионной реформы.

Об этом шла речь во время визита в Бердск 5 марта представителя Роструда РФ Леонида Клигермана, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».