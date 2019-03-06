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Экстрасенса за 53 преступления на 15 лет в тюрьму отправил суд Новосибирска

Пенсионерка похитила более 90 млн рублей, продавая БАДы к пище, якобы для похудения и избавления от алкоголизма. Следующие 15 лет женщина проведет в тюрьме.

6.03.2019 Фото: pixabay Нет комментариев
 
Экстрасенса за 53 преступления на 15 лет в тюрьму отправил суд Новосибирска

Суд приговорил Гайнулову к штрафу в доход государства в размере 450 тыс. рублей

В ноябре 2018 года Ленинский районный суд признал 61-летнюю Татьяну Гайнулову виновной в совершении 53 преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой, в значительном, крупном и особо крупном размерах) и ч.1 ст.210 УК РФ (создание и руководство преступным сообществом).

В суде установлено, что Гайнулова с 2009 по 2013 годы совместно с другим лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, создала и организовала преступное сообщество с целью совершения тяжких преступлений.

Женщина путем обмана совершила хищение денежных средств у граждан под видом продажи биологически активных добавок к пище, якобы обладающих лечебными свойствами (для похудения, лечения алкоголизма и др.), а также через операторов по телефонам оказывала людям, имеющим разные жизненные проблемы, так называемую экстрасенсорную помощь.

Общая сумма причиненного ущерба от преступной деятельности составила свыше 90 млн. рублей.

Суд приговорил Гайнулову к 15 годам лишения свободы со штрафом в доход государства в размере 450 тыс. рублей с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Государственным обвинителем внесено апелляционное представление об изменении приговора и назначении Гайнуловой по ч. 1 ст. 210 УК РФ дополнительного наказания в виде ограничения свободы, которое является обязательным.

Новосибирский областной суд изменил приговор по доводам представления прокурора.

По совокупности преступлений окончательно к отбытию Гайнуловой определено наказание в виде 15 лет лишения свободы со штрафом в доход государства в размере 450 тыс. рублей, с ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

В части квалификации действий Гайнуловой приговор оставлен без изменения, жалоба защитника — без удовлетворения.

Апелляционное представление государственного обвинителя удовлетворено.

Источник: Прокуратура НСО


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