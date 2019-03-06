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Упала с балкона и умерла туристка из России в отеле Таиланда

Девушку нашли лежащей лицом вниз перед зданием отеля в курортном районе Патонг на Пхукете с тяжелыми травмами головы. Ее отвезли в госпиталь, но сразу по приезду врачи констатировали смерть.

6.03.2019 Фото: pixabay Один комментарий
 
Упала с балкона и умерла туристка из России в отеле Таиланда

Таиланд популярен у российских туристов

Молодая российская туристка выпала с балкона своего номера на четвертом этаже отеля на острове Пхукет и погибла, сообщает во вторник издание The Phuket News.

Инцидент произошел рано утром во вторник. Туристка была найдена лежащей лицом вниз перед зданием отеля в курортном районе Патонг на Пхукете с тяжелыми травмами головы. Ее отвезли в госпиталь, но сразу по приезду врачи констатировали смерть.

Полиция выяснила, что погибшая была 27-летней гражданкой России. Она приехала на Пхукет 25 февраля вместе с подругой по имени Валентина. Та рассказала, что вечер россиянки провели вместе в барах на Бангла Роуд, популярной у туристов улице, где расположено множество баров и ночных клубов. Около полуночи они вернулись в свой номер в отеле и продолжили выпивать на балконе. После этого Валентина легла спать, а подруга осталась на балконе. Полиция разбудила россиянку, когда начала стучать в номер после обнаружения тела.

«На балконе была обнаружена недопитая бутылка пива. Полицейские считают, что погибшая напилась и выпала с балкона случайно, признаков насилия обнаружено не было», — пишет издание.

Источник: tourism.interfax.ru


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(1) Комментарий

  1. Евгений

    (((( перепил, птичка.

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