За «ведение дел» с властями Венесуэлы пригрозил санкциями США

В Москве назвали «президентский статус» Гуаидо несуществующим.
США не исключают санкций против третьих стран за ведение дел с властями Венесуэлы, заявил спецпредставитель США Эллиотт Абрамс.
Ранее США признали президентом Венесуэлы оппозиционера Хуана Гуаидо, незаконно провозгласившего себя главой государства. Власти Венесуэлы заявили о вмешательстве Вашингтона во внутренние дела и подготовке государственного переворота.
«Мы еще не вводили вторичные санкции. Такая возможность, разумеется, есть, это будет зависеть от поведения режима (венесуэльских властей — ред.)», — сказал Абрамс на пресс-конференции в Вашингтоне.
«Такого решения мы пока не приняли, но такая возможность остается», — добавил он.
Пока что США вводили лишь прямые санкции против Венесуэлы, ее руководства и компаний, но не вторичные санкции, которые наиболее сильно могут повлиять на экономику страны.
Ранее советник по нацбезопасности президента США Джон Болтон пообещал усиление экономического давления на Кубу, в частности на ее военных и разведку, из-за усиления их «роли в Венесуэле».
Массовые протесты против действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро начались 21 января — спустя некоторое время после приведения его к присяге. После начала беспорядков спикер оппозиционного парламента Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента «марионеткой США». Россия, Китай и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента Венесуэлы. В Москве назвали «президентский статус» Гуаидо несуществующим.
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