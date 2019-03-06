Ключевой свидетель: Просил снизить сумму долга в 170 млн рублей за «похищенную» воду мэр Бердска

В Бердском городском суде 6 марта продолжился допрос ключевого свидетеля по делу о «хищении воды» на 170 млн рублей экс-директором Комбината бытовых услуг Александром Кожиным. Бывший коммерческий директор КБУ Сергей Орлов, который ныне работает в Агентстве инновационного развития, учрежденного правительством Новосибирской области, снова отвечал на вопросы адвокатов подсудимых.

А их, напомним, трое. Гендиректор ЗАО МК «Сибиряк» Владимир Дыненков и замдиректора муниципального предприятия «Спецавтохозяйство» Сергей Оленич проходят пособниками Кожина. Главный фигурант содержится под стражей в СИЗО. На заседания суда его привозят в автозаке. Александр Юрьевич, как правило, привозит с собой кипу исписанных тетрадей, по которым и задает вопросы свидетелям.

В среду одним из важных эпизодов заседания стал момент общения Орлова с Оленичем. Как выяснилось, в конце декабря 2017 года они встречались в кафе недалеко от бердской мэрии, где Оленич, будучи помощником мэра, передал Орлову рекомендации главы города о пересмотре гигантской суммы задолженности МК «Сибиряк» в 170 млн рублей.

Во-первых, сумма долга реально завышена: весь 100-тысячный Бердск за год потребляет воды на 110 млн рублей. Об этом говорили многие свидетели из числа сотрудников КБУ. Во-вторых, в случае выигрыша в суде дела о возвращении задолженности, Комбинату пришлось бы заплатить НДС в размере 30 млн рублей — автоматически и сразу в полном объеме.

Кроме того, за цифрами стоят конкретные жители Бердска, живущие в шести домах МК «Сибиряк», которые исправно платят за коммунальные услуги своей управляющей компании.

Эти же вопросы задал Орлову в ходе сегодняшнего заседания и Оленич.

Автор видео Анастасия Солодкова



Адвокаты тоже интересовались, известно ли Орлову о том, что Кожин общался с главой Бердска Евгением Шестерниным по сумме долга. Свидетель ответил утвердительно. Об этом ему говорил сам директор КБУ.

— То, что Шестернин проявлял интерес к этому вопросы — это факт, — заявил Сергей Орлов на вопрос адвоката Сергея Кречетова.

Ключевой свидетель подчеркнул, что тоже понимал нереальность предъявленной суммы. Но настаивал: важно было написать цифру, хоть 1 млрд рублей, а потом суд пусть разбирается.

Автор видео Анастасия Солодкова



Первоначально Орлов говорил, что расценивает встречу с Оленичем в кафе, как попытку давления, однако позже в ходе судебного заседания заявил, что никакого давления на него не оказывалось, угроз в его адрес не поступало. Сумму, до которой желательно снизить задолженность в 170 млн рублей, тоже не называли.

Кстати, мэр Бердска Евгений Шестернин тоже есть в списке свидетелей по делу о «хищении воды». Но пока его еще не допрашивали.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», на прошлом судебном заседании ключевой свидетель обвинения заподозрил сговор по сумме долга в деле о «хищении воды» на 170 млн рублей. Но в суде выяснилось, что Сергей Орлов, инициатор проверок МК «Сибиряк» и вмешательства СК, арестовавшего директора КБУ, сам отправил Владимиру Дыненкову четыре варианта расчета долга — от 2 млн до 170 млн рублей. «На выбор?».

Защитники всех подсудимых единогласны в своем мнении — Сергей Орлов намеренно создал эту ситуацию, чтобы получить за ее успешное разрешение деньги.

Подробности — в ближайшее время.

Дело «о хищении воды»

Напомним, что по версии следствия, в 2006 году директор ЗАО «Международный комплекс «Сибиряк» Владимир Дыненков заключил с МУП «Бердский водоканал», правопреемником которого является МУП «Комбинат бытовых услуг» договор на отпуск питьевой воды и соответственно взял обязательства ежемесячно производить полную оплату воды согласно приборов учета.

В сентябре 2017 года сотрудники КБУ выявили факты незаконного подключения (врезки) комплексом «Сибиряк» к водопроводу холодного водоснабжения без учета количества потребления объема холодной воды. Согласно произведенному расчету, ЗАО «МК «Сибиряк» обязано оплатить в пользу Комбината бытовых услуг за предоставленную услугу более 170 млн рублей.

Дыненков, якобы не желая погашать задолженность, через Оленича обратился к Кожину с целью снижения суммы задолженности до 380 тыс. рублей, считает следствие.