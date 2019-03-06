Из-за смерти мужчины от рака проверит больницу министр здравоохранения Новосибирской области

Министерство здравоохранения Новосибирской области проведет проверку в консультативно-диагностической поликлинике № 2 в Советском районе г. Новосибирска в связи со смертью мужчины, обращавшегося за помощью в данное медицинское учреждение.

Как рассказал министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов, специалисты министерства изучат историю обращений мужчины в поликлинику. Министр также призвал жителей региона ответственно относиться к своему здоровью, ведь многие заболевания порой протекают без видимых симптомов.

Для мониторинга состояния своего здоровья, как отметил министр, важно ежегодно проходить диспансеризацию. Именно в процессе такого обследования специалисты могут выявить у человека предрасположенность к часто встречающимся болезням, обнаружить начало неинфекционных заболеваний, а также новообразований. Диспансеризация проводится ежегодно и медицинские учреждения информируют жителей об этом различными способами.

В министерстве здравоохранения подчеркнули, что при возникновении острой боли необходимо сразу вызывать скорую помощь.

Источник: nso.ru