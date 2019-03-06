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40 уголовных дел по обманутым дольщикам возбудили в Новосибирской области

В течение последних трех лет, в том числе с помощью масштабных инвестиционных проектов, удалось ввести в эксплуатацию 29 объектов, восстановить нарушенные права почти 2000 граждан.

6.03.2019 Фото: nso.ru Нет комментариев
 
40 уголовных дел по обманутым дольщикам возбудили в Новосибирской области

Андрей Травников обозначил новый формат проведения проверок застройщиков и объектов долевого строительства

Вопрос эффективного взаимодействия органов власти различных уровней по защите прав участников долевого строительства, в том числе обманутых дольщиков был рассмотрен на заседании постоянно действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка в Новосибирской области, которое 4 марта провел Губернатор Андрей Травников.

Глава региона отметил, что решение проблем обманутых дольщиков – актуальный и важный вопрос для жителей, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков, и его решению уделяется особое внимание на всех уровнях власти. В первую очередь, это связано с тем, что преступления в рассматриваемой области совершаются в отношении большого количества граждан и ущерб исчисляется значительными суммами. Поэтому в данном вопросе взаимодействие различных структур должно быть максимально эффективным.

С 2017 года реализуется утвержденный Губернатором области региональный план-график («дорожная карта») по защите нарушенных прав обманутых дольщиков, включающий в настоящее время 54 объекта. В течение последних трех лет, в том числе с помощью масштабных инвестиционных проектов, удалось ввести в эксплуатацию 29 объектов, восстановить нарушенные права почти 2000 граждан.

На заседании было отмечено, что по результатам рассмотрения сообщений о преступлениях, связанных с долевым строительством многоквартирных домов, возбуждено 40 уголовных дел, еще по ряду сообщений проводятся уголовно-процессуальные проверки. Поводом для этого в большинстве случаях явились заявления граждан, пострадавших от преступных действий недобросовестных застройщиков.

Как доложил заместитель министра строительства Новосибирской области Алексей Колмаков, с 2019 года минстрой перешел на исключительно внеплановые проверки объектов долевого строительства – по заявлениям граждан, а также при выявлении нарушений в отчетности застройщиков. По обращению минстроя решениями Арбитражного суда Новосибирской области приостановлена деятельность трёх застройщиков, связанная с привлечением денежных средств участников долевого строительства, в отношении еще одного недобросовестного застройщика подано исковое заявление о его ликвидации. Кроме того, ранее судами Новосибирской области был вынесен ряд обвинительных приговоров недобросовестным застройщикам, руководителям компаний назначены наказания в виде лишения свободы.

Проверки застройщиков также проводятся управлением экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Новосибирской области, прокуратурой региона. В настоящее время правоохранительными органами расследуется резонансное уголовное дело по факту хищения денежных средств граждан-участников долевого строительства ряда жилых комплексов, строительство которых осуществлялось предприятиями, входящими в крупную группу компаний.

Решением Губернатора Андрея Травникова был обозначен новый формат проведения проверок застройщиков и объектов долевого строительства министерством строительства Новосибирской области. Теперь они будут проходить совместно с представителями управления экономической безопасности и прокуратуры. Такие меры будут способствовать улучшению эффективности проверок и оперативной передаче документов в следственные органы. Кроме того, глава региона поручил минстрою подготовить законодательные инициативы по ужесточению ответственности застройщиков, которые не предоставляют полный пакет документов для проведения проверок.

Источник: nso.ru


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