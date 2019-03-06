Более 2700 контейнеров установили за счет «мусорной реформы» в Новосибирской области

В Новосибирской области в рамках разворота реформы в сфере обращения с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО) продолжается обновление парка контейнеров для сбора ТКО, сообщили в минЖКХ Новосибирской области.

С начала года для жителей Новосибирской области приобретено и установлено 2750 контейнеров, из них 2630 пластиковых. Поэтапно заменяются баки, пришедшие в негодность, а также устанавливаются контейнеры на вновь организованных площадках. За два месяца реформирования сферы обращения с отходами в частном секторе Новосибирской области появилось 38 бункеров объемом порядка восьми кубических метров и 330 бочек для сбора ТКО.

В министерстве жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области сообщили, что старт обновления коммунальной инфраструктуры был дан 1 января 2019 года с началом реализации в регионе новой схемы обращения с ТКО. Работа ведется министерством во взаимодействии с региональным оператором, установка и замена контейнеров на территории области должна улучшить качество оказания комплексной услуги по обращению с твёрдыми коммунальными отходами.

Источник: nso.ru