Трагедия: Размозжило ковшом экскаватора рабочего на горном разрезе под Искитимом

Мужчина 1983 года рождения погиб вчера вечером, 5 марта, на разрезе “Современные горные технологии” в Искитимском районе Новосибирской области. В группе «Подслушано Искитим» в социальной сети «ВКонтакте» очевидцы происшествия сообщили, что молодой человек занимался ремонтом экскаватора и оказался зажат между ковшом и гусеницами.

Следственным отделом по Искитимскому району следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 143 УК РФ — нарушение правил охраны труда.

По данным следствия, 05 марта 2019 года, в дневное время, на территории площадки обособленного подразделения ООО «Современные горные технологии», расположенный в Искитимском районе Новосибирской области, 35-летний слесарь выполнял работу по установке гусеничной ленты на экскаватор. Работы выполнялись в нарушении требований техники безопасности и охраны труда, в результате чего, ковшом экскаватора работнику были причинены телесные повреждения не совместимые с жизнью.

По уголовному делу выполнение комплекса следственных действий, направленных на установление всех подлежащих доказыванию обстоятельств, расследование продолжается, сообщили в СК.