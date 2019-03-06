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Госуслуги: Лидируют заявления на прием в детсады Бердска

Самое большое количество услуг оказало управление градостроительства, на втором месте — управление образования.

6.03.2019 Автор: Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев
 
Госуслуги: Лидируют заявления на прием в детсады Бердска

Горадминситарция Бердска в этом году будет предоставлять населению 56 муниципальных услуг

Более половины жителей получают государственные и муниципальные услуги в электронной форме в Бердске.

Для повышения качества государственных и муниципальных услуг и степени их удовлетворенности в 2018 году была продолжена работа по совершенствованию и организации предоставления услуг посредством следующих мероприятий: заключено соглашение между МФЦ и бердской администрацией, открыт специализированный офис для предпринимателей «Мои документы для бизнеса», актуализирована электронная форма по муниципальным услугам в федеральной государственной информационной системе и размещены на едином портале, сообщила на совещании чиновников 4 марта начальник управления экономразвития Юлия Бадрина.

Также создана рабочая группа по вопросам обеспечения межведомственного взаимодействия и предоставления муниципальных услуг, в том числе в электронном виде при участии представителей Росреестра Новосибирской области и администрации города.

Проводится работа в государственной автоматизированной системе управления в части размещения сведений о предоставлении услуг. Разаработаны и утверждены 11 технологических схем. Для обеспечения межведомственного электронного взаимодействия продолжена работа по получению, продлению и аннулированию ключей электронных цифровых подписей.

Сейчас реестр Бердска содержит 54 муниципальные услуги. Утверждено 46 административных регламентов, из них в актуальной редакции 38. Вносятся изменения или находятся на стадии согласования — 12 регламентов. Подлежат разработке управлением земельных отношений 4 регламента и управлением градостроительства — 2 регламента. В 2019 году в реестре будет 56 услуг, подчеркнула Бадрина.

Обязательным условием предоставления услуг при личном приеме граждан является внесение специалистами структурных подразделений муниципальных учреждений заявок в государственную информационную систему Новосибирской области.

По сравнению с 2017 годом количество поступивших межведомственных запросов от органов госвласти в бердскую горадминистрацию увеличилось в два раза. Всего за 2018 год заявителям предоставлено 4737 муниципальных услуг, что выше уровня предыдущего года на 9,3%.

— Наиболее высокие показатели по количеству предоставленных услуг в 2018 году отмечается в управлении градостроительства — порядка 40% от общего количества, и в управлении образования и молодежной политики — 33,4 %. Наиболее востребованными муниципальными услугами являются прием заявлений, постановка на учет и направление на зачисление детей в дошкольные учреждения — более 32%, присвоение и аннулирование адресов объектам адресации — порядка 12%, выдача разрешений на строительство — 7,5%, — подчеркнула Юлия Олеговна.

На постоянной основе в бердской горадминистрации ведется работа по увеличению показателя «доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме. За 2018 год значение этого показателя увеличено на 19% и составляет 60,2%. Необходимо достичь 70%.


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