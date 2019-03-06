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Чиновница: приобретение и приготовление продуктов для завтраков в школах — вопрос родителей

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Чиновница: приобретение и приготовление продуктов для завтраков в школах — вопрос родителей

«Новые темы» для чиновников Владимира затмили тему школьных завтраков. «Почему сложилась такая ситуация, что люди думают, что государство или муниципалитет должны кормить детей, а не представляют, что в законе так написано?» — удивляется начальник департамента образования.

6.03.2019 Фото: Курьер. Среда. Бердск 3 коммент.
 
Чиновница: приобретение и приготовление продуктов для завтраков в школах вопрос родителей

Отмену бесплатных завтраков в школах объяснили появлением у властей «новых тем»

Директор департамента образования: «Организация питания в школах — обязанность родителей».
Во вторник 5 марта в белом доме состоялась пресс-конференция директора департамента образования администрации Владимирской области Ольги Беляевой. Естественно, что мероприятие не могло обойтись без вопроса, обсуждение которого в конце 2018 года доходило до скандала на заседаниях в Совете народных депутатов города Владимира. Речь об отмене бесплатных завтраков для учеников младших классов областной столице. Явно не лучшему примеру Владимира уже хотят последовать в Вязниках. А дальше, похоже, везде.

Вряд ли объяснение Ольги Беляевой обрадует родителей, вынужденных теперь либо отказываться от школьных завтраков своих чад, либо раскошеливаться на, пусть и небольшую, но еще одну сумму в семейном бюджете.

«В соответствии с «Законом об образовании», организация питания детей — ответственность родителя. Что является ответственностью образовательной организации? Обеспечение условий для организации питания… Это обязанность по закону 273-му образовательной организации. А вот обеспечить само питание: приобретение, подвоз, приготовление продуктов — вопрос родителей. Нет такой обязанности ни у органов местного самоуправления, ни у департамента образования, ни у школы выделять средства на питание детей», — ответила на «острый вопрос» директор департамента.

Ольга Беляева и не стала оправдывать чиновников оранжевого дома, которые при поддержке послушного большинства из «единой россии», оккупировавшего горсовет, «протащили» непопулярное решение. Но заявила, что они действовали в рамках закона и у них были на то веские причины.

«Почему сложилась такая ситуация, что люди думают, что государство или муниципалитет должны кормить детей, а не представляют, что в законе так написано.

Но мы-то ничего не отменили! В 2008 году Николай Виноградов [экс-губернатор Владимирской области] в тяжелое время принял решение, что надо помочь муниципалитетам в плане организации питания в школах, так мы эту линию и проводим. мероприятия по выделению средств муниципальным образованиям с ежегодным увеличением на 5%, они заложены в программе, в бюджете заложены средства на частичную компенсацию питания ребенка в школе. Как это было с 2008 года, так это все и есть. Повторюсь, это не обязанность субъекта, это наша помощь.

Муниципалитеты в то время, раз уж помогает субъект, тоже выделяли деньги на организацию питания. В той мере, в какой могли это сделать.

Сегодня, когда появились «новые темы» у муниципальных образований, безопасности школ, например, приходится выбирать», — объяснила своё видение вопроса Ольга Александровна.

Остро вопрос обеспечения бесплатными завтраками учащихся 1-4 классов встал во Владимире в конце 2018 года. Несколько лет во Владимире ими кормили бесплатно всех без исключения младшеклассников. Но верстая бюджет на 2019 год, администрация города во главе с Андреем Шохиным не нашла на эти цели денег. Якобы из-за того, что комбинаты питания, занимающиеся приготовлением пищи для детей, подняли цены. Администрация не придумала ничего более умного, как отменить бесплатные завтраки. Единодушно в этом вопросе её поддержали городские нардепы из «Единой России». Особо отличился тогда актёр-депутат Николай Горохов, заявивший, что «нечего кормить сытых мальчиков, бросающих хлеб на пол». Критику в свой адрес он воспринял болезненно и ополчился на журналистов. Против отмены социального достижения выступили в горсовете только коммунисты, но их голосов против антинародного решения коллег оказалось недостаточно.

Позднее об отмене всеобщих бесплатных завтраков для учеников 1 — 4 классов заговорили и в Вязниках.

Судя по позиции директора департамента, увы, подкреплённой законом, у чиновников в муниципалитетах в этом вопросе попросту развязаны руки.

Источник: tomiks33.ru


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(3) Комментариев

  1. житель

    Ну и налоги тогда платить не буду и официально работать не буду. Пенсии не с чего будут платить! Вот пусть тогда и решают этот вопрос сами. %)

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  2. Ольга

    А почему государство думает, что мы желаем содержать на свои кровно заработанные убийц и т.п.? Одно дело дороги, больницы и так далее. Не было у нас бесплатных обедов для детей и не ждали мы чуда, но это наглость так говорить.

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  3. Новый мэр

    Да всё правильно она говорит

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