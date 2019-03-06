Президентский бренд: автомобили Aurus из России представили на международном автосалоне в Женеве

Премьерная европейская презентация российского бренда Aurus состоялась во вторник на 89-м Женевском международном автосалоне. Журналистам и экспертам были представлены две модели — седан Aurus Senat S600 и лимузин Aurus Senat Limousine L700, передает корреспондент ТАСС с места события.

Использование в мороз и жару

Бронированный лимузин находится за стеклянными стенами — в этот сектор смогут попасть потенциальные заказчики. Доступ к седану открыт для всех. На стенде площадью 650 кв. м демонстрируется также шасси автомобиля, что дает возможность посетителям познакомиться с примененными разработчиками технологиями. Это, в частности, гибридная система, двигатель V8 мощностью почти 600 лошадиных сил, система полного привода, разработанная для российских климатических условий.

Презентацию моделей в Женеве провел генеральный директор ООО «Аурус» Франц Герхард Хильгерт. В ней приняли участие разработчики из ФГУП «НАМИ». «Я очень рад, презентация была эмоциональной, многолюдной, и это очень важно для наших сотрудников: они видят, что их работа нравится. Это — хороший успех», — поделился Хильгерт впечатлениями с корреспондентом ТАСС.

«Презентация в Женеве — большое событие для нас, своего рода промежуточный пятилетний итог работы всей нашей команды, — заявил ТАСС главный конструктор «НАМИ» Вадим Переверзев. — В автомобиле применены все самые современные технические решения, обеспечивающие высокие потребительские свойства, — а в данном сегменте это высочайший комфорт, безопасность, тягово-динамические показатели».

Автомобиль может эксплуатироваться при температуре от минус 40 до плюс 50 градусов Цельсия. Модель Aurus Senat Limousine весом примерно 6,9 т способна разгоняться до 100 км/час за 9 секунд, а седану с меньшим весом на единицу мощности на это требуется всего шесть секунд. «Мы очень рады. Получилась, действительно, очень хорошая машина», — отметил в беседе с корреспондентом ТАСС начальник управления «Дизайн» «НАМИ» Юрий Черненко. «Машина, с одной стороны, выглядит монументально, а с другой — она стремительная за счет своей формы и выглядит современно, слышу о ней только положительные отзывы», — резюмировал он, добавив, что, по его мнению, Aurus превосходит продукцию своих британских конкурентов — Rolls-Royce и Bentley Motors.

Российский бренд вызвал большой интерес в Женеве — на презентацию пришли около 150 журналистов и экспертов, поэтому выстроилась очередь из желающих посидеть за рулем. Посетители внимательно рассматривали салон, заглядывали под крышку капота. Кроме того, внимание привлек тот факт, что спецверсии автомобилей используются в гараже особого назначения ФСО России для поездок президента и премьер-министра РФ. В беседе с корреспондентом ТАСС президент автосалона Морис Турреттини ранее отметил, что в России разработали «автомобиль высокого качества, который называют «машиной Путина», и это свидетельствует о надежности машины».

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в свою очередь сообщил, что важные направления развития бренда — увеличение производства и выход на международный рынок. «На данный момент важное значение в развитии бренда Aurus имеет налаживание процессов увеличения производства. Перспективы бренда очевидны, в приоритеты входит привлечение официальных торговых российских и зарубежных партнеров и в целом вывод автомобилей Aurus на международные рынки», — приведены слова министра в пресс-релизе ведомства.

Более 150 премьер

Первые два дня — 5 и 6 марта — отведены на выставке для журналистов и экспертов. Для широкой публики она откроется 7 марта и будет работать по 17 марта. В официальной церемонии ее открытия 7 марта, как ожидается, примет участие министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

Всего на автосалоне, разместившемся в выставочном центре Palexpo, представлено более 900 автомобилей, в том числе более 150 европейских и мировых премьер. Ожидается, что экспозицию посетят более 660 тыс. человек.

Источник: ТАСС