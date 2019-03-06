Похитил деньги у покупателя на парковке крупного торгового центра вор в Новосибирске

25 февраля в отдел полиции № 8 «Кировский» УМВД России по городу Новосибирску обратился мужчина с заявлением о том, что неизвестный похитил из его сумки денежные средства на парковке одного из крупных торговых центров города.

Как выяснили сотрудники полиции, мужчина, загрузив в багажник своего автомобиля покупки из тележки, неосмотрительно оставил в ней свою сумку с документами и денежными средствами. Обнаружив пропажу, мужчина вернулся, однако своего имущества не обнаружил.

Вскоре сумка была возвращена владельцу. Прохожий, нашедший в тележке оставленную сумку, обнаружил визитку с телефонным номером. Позвонив и потребовав за возвращение документов полторы тысячи рублей, мужчина передал сумку своему собеседнику, оказавшемуся знакомым потерпевшего, который в свою очередь вернул имущество законному владельцу.

Потерпевший, обнаружив пропажу из сумки денежных средств в размере более 3 тысяч рублей, обратился в полицию.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, а также в ходе изучения записей с камер видеонаблюдения сотрудники полиции установили личность подозреваемого и задержали его. Им оказался 38-летний ранее не судимый житель Кировского района, проживающий недалеко от торгового центра. Как установили оперативники, злоумышленник часто проводил свой досуг в поисках оставленных вещей.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 Уголовного кодекса («Кража»). В отношении подозреваемого избрана мера пресечения виде подписки о невыезде.

Проводятся дальнейшие оперативно-розыскных мероприятия, направленные на установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности фигуранта.



Источник: Пресс-служба ГУ МВД России по Новосибирской области