Последствия аварии: До сих пор нет тепла в жилых домах Бердска

На холод в квартирах жалуются в «Курьер. Среда. Бердск» жители Бердска. По словам бердчанки Алины, в 11 часов дня батарея до сих пор ледяные, а из крана бежит холодная вода вместо горячей.
— Хорошо, что у нас есть обогреватель. Без него бы точно замерзли! — сетует девушка.
Замдиректора по строительству и общим вопросам бердского КБУ Александр Алексеенко сообщил «Курьер. Среда. Бердск», что авария устранены, подача теплоносителя на котельных зафиксирована. Ну а если у горожан до сих пор холодно, то лучше обращаться в управляющую компанию с просьбой «развоздушить» систему отопления.
— Теплоноситель сбросился, естественно, система заполнилась воздухом. Все протекает в штатном режиме. Показатели по ЦТП все держатся в пределах нормы, — констатировал Алексеенко.
Напомним, из-за аварии на магистральной теплотрассе произошел сбой в работе частной котельной ТГК-1. Всю ночь люди сидели с холодными батареями. Только утром 6 марта начали запускать отопление.
Температура теплоносителя резко упала в домах и социальных объектах, которые отапливает частная отельная ТГК-1, накануне вечером.
Как рассказывали «Курьер. Среда. Бердск» в диспетчерской муниципального Комбината бытовых услуг, устранить аварию удалось лишь в 3 часа ночи среды, а не в 19.00 вторника, как планировали вчера. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», 5 марта около 16.00 в котельной ТГК-1 произошла авария.
— Произошел сбой в работе насосного оборудования в котельной. И как следствие остановка циркуляции в тепловой сети. В связи с этим возможны отклонения в параметрах отопления и горячей воды у потребителей, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» ситуацию оперативный дежурный по городу.
Причина сбоя — в аварии на магистральной теплотрассе у дома №9 на ул. Спортивной. Из-за утечки теплоносителя в котельной пришлось отключить один котел. Второй работал, поддерживая температуру. Накануне весь вечер искали место прорыва на квартальное сети. И нашли только ночью. Аварийным бригадам КБУ пришлось рыть в нескольких местах в поисках дефекта.
Сейчас на улице в Бердске температура минус 5 градусов. Многие бердчане не успели за ночь замерзнуть.
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Потерпите…Скоро лето
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Военный городок. Поскольку маленький ребенок в доме, пришлось включить обогреватель. После шести утра начали теплеть батареи.
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