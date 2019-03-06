Сертификат на 25 тыс. рублей получил в подарок «Учитель года» в Бердске

Почетное звание «Учитель года — 2019» завоевал учитель лицея №6 Евгений Кривоногов, лучшим воспитателем стала воспитатель детского сада №19 «Шустрик» Татьяна Орлова.

5 марта в городском доме культуры поздравляли лучших воспитателей и учителей.

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Заместитель главы города по социальной политики Сергей Носов и председатель Совета депутатов Бердска Валерий Бадьин отметили высокий уровень бердского образования, пожелали педагогам здоровья и творческого полета.

Под аплодисменты зала на сцену поднимались лучшие представители педагогической профессии. Те, кто ежедневно своим трудом сеют доброе, светлое, вечное.

Победители конкурсов представят муниципальную систему образования на областных этапах конкурса

Евгений Кривоногов победу в конкурсе «Учитель года — 2019» объясняет просто: «Так сложились звезды».

— Я не могу сказать, что я лучше всех. Все были достойны. Я хотел победить, ведь плох тот солдат, который не мечтает стать генералом. Этот год объявлен годом периодической системы химических элементов Менделеева. Может быть, это сыграло какую-то роль. Я шел не победить, а поделиться своим опытом. Впереди областной конкурс. Есть желание на нем попасть в десятку. Про всероссийский этап пока загадывать не буду, — признался в интервью «Курьер. Среда. Бердск» лучший учитель Бердска.

Список лауреатов

«Воспитатель года – 2019»

Победитель и призеры

I место

Орлова Татьяна Васильевна, воспитатель МБДОУ №19 «Шустрик», сертификат на сумму 20.000 руб., подарок от партии «Единая Россия», сертификат на 2- разовое бесплатное посещение спортивного комплекса «Кристалл», диплом победителя.

II место

Емельянова Татьяна Борисовна, воспитатель МБДОУ №27 «Родничок», сертификат на сумму 15.000 руб., подарок от партии «Единая Россия», сертификат на 2-разовое бесплатное посещение спортивного комплекса «Кристалл», диплом призера.

III место

Григоренко Ольга Юрьевна, воспитатель МБДОУ №24 «Пчелка», сертификат на сумму 10.000 руб., подарок от партии «Единая Россия», сертификат на 2- разовое бесплатное посещение спортивного комплекса «Кристалл», диплом призера.

Победители в номинациях:

«Бережное отношение к детству»

Кошкина Лариса Викторовна, воспитатель МАДОУ № 8 «Солнышко», сертификат на сумму 3.000 руб., подарок от партии «Единая Россия», сертификат на 2-разовое бесплатное посещение спортивного комплекса «Кристалл», диплом участника.

«Педагогический потенциал»

Палкина Виктория Игоревна, воспитатель МАОУ СОШ № 4 с/п «Ромашка», сертификат на сумму 3.000 руб., подарок от партии «Единая Россия», сертификат на 2-х разовое бесплатное посещение спортивного комплекса «Кристалл», диплом участника.

«Активная жизненная позиция»

Нестерова Ирина Владимировна, воспитатель МБДОУ № 12 «Красная шапочка», сертификат на сумму 3.000 руб., подарок от партии «Единая Россия», сертификат на 2-разовое бесплатное посещение спортивного комплекса «Кристалл», диплом участника.

«Творческий педагог»

Губанова Анжелика Юрьевна, воспитатель МАДОУ № 22 «Тополек», сертификат на сумму 3.000 руб., подарок от партии «Единая Россия», сертификат на 2-разовое бесплатное посещение спортивного комплекса «Кристалл», диплом участника.

«Учитель года – 2019»

Победитель и призеры

I место

Кривоногов Евгений Викторович, учитель химии МАОУ «Лицей №6», сертификат на сумму 25.000 руб., подарок от партии «Единая Россия», сертификат на 2-разовое бесплатное посещение спортивного комплекса «Кристалл», диплом победителя.

II место

Заволокина Ольга Леонидовна, учитель музыки МАОУ СОШ №4, сертификат на сумму 15.000 руб., подарок от партии «Единая Россия», сертификат на 2- разовое бесплатное посещение спортивного комплекса «Кристалл», диплом призера.

III место

Столицин Алексей Валентинович, учитель английского языка МБОУ СОШ №2 «Спектр», сертификат на сумму 10.000 руб., подарок от партии «Единая Россия», сертификат на 2-разовое бесплатное посещение спортивного комплекса «Кристалл», диплом призера.

Победители в номинациях

«На пути к успеху»

Чередник Елена Сергеевна, учитель физики МБОУ СОШ №11, сертификат на сумму 3.000 руб., подарок от партии «Единая Россия», сертификат на 2-разовое бесплатное посещение спортивного комплекса «Кристалл», диплом участника.

«Творческий педагог»

Бондаренко Татьяна Ивановна, учитель иностранного языка МБОУ СОШ №5, сертификат на сумму 3.000 руб., подарок от партии «Единая Россия», сертификат на 2-разовое бесплатное посещение спортивного комплекса «Кристалл», диплом участника.

«Педагогический потенциал»

Козлова Ольга Сергеевна, учитель английского языка МБОУ СОШ №12, сертификат на сумму 3.000 руб., подарок от партии «Единая Россия», сертификат на 2-разовое бесплатное посещение спортивного комплекса «Кристалл 2», диплом участника.

«Преданность профессии»

Решетова Инна Игоревна, учитель музыки МБОУ СОШ №13, сертификат на сумму 3.000 руб., подарок от партии «Единая Россия», сертификат на 2-разовое бесплатное посещение спортивного комплекса «Кристалл», диплом участника.

«Педагогический дебют»

Ветров Иван Владимирович, учитель физической культуры ЧОУ Школа «Экология и Диалектика», сертификат на сумму 3.000 руб., подарок от партии «Единая Россия», сертификат на 2-разовое бесплатное посещение спортивного комплекса «Кристалл», диплом участника.

Победители конкурсов представят муниципальную систему образования на областных этапах конкурса (март-апрель 2019).

Благодарственными письмами Главы города Бердска награждены педагогические коллективы МАОУ «Лицей №6» (директор З.Н. Родина) и МБДОУ №19 «Шустрик» (заведующий О.А. Ганина) за качественную подготовку победителей муниципального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года – 2019» и конкурса профессионального мастерства педагогических работников дошкольного образования «Воспитатель года – 2019».