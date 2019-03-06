Карта Google: теперь Крым видят российским

Google исправил ошибку с отображением Крыма на картах у ряда пользователей РФ. В компании заявили, что прилагают все усилия для объективного изображения спорных регионов.

Google заявил, что исправил ошибку с некорректным отображением российского Крыма на своих картах у некоторых пользователей в РФ.

«Мы считаем, что мы исправили ошибку, из-за которой небольшая часть пользователей Google карт на [устройствах с операционной системой] iOS видела неверную информацию», — сказали во вторник ТАСС в пресс-службе компании, отвечая на соответствующий вопрос. «Мы прилагаем все усилия для объективного изображения спорных регионов, и там, где у нас есть локальные версии Google карт, как в России, мы следуем местному законодательству при отображении названий и границ», — добавили в Google.

Ранее в Госдуме инициировали проверку в связи с неверным указанием территориальной принадлежности полуострова на картах Google. В частности, в конце января председатель палаты Вячеслав Володин поручил профильным комитетам палаты пригласить в Думу представителя компании после того, как один из депутатов сообщил о неверном указании на карте принадлежности субъекта РФ.

Позднее Google признал, что небольшое количество пользователей ее карт «могут видеть некорректную информацию». При этом директор Google по взаимодействию с органами государственной власти в России Марина Жунич на встрече с председателем комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым сообщила, что ошибка в ближайшее время будет исправлена. Она заверила, что эта ситуация является следствием технического сбоя и не имеет под собой политической основы.

Источник: ТАСС