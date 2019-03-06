КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

Продам 2-х комнатную, 8-913-939-6738
продам 2-я
Продам 3-ю квартиру
продам
Продам 1-ю, Алена 8-913-701-2341
продам
продам
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Ключевой свидетель: Просил снизить сумму долга в 170 млн рублей за «похищенную» воду мэр Бердска

Обокрали банки на 17 млн рублей жители Новосибирска и Хакасии

Скандал: Склонили наркоторговца продать как вещдок новенький Mitsubishi Outlander за 400 тыс. рублей полицейские Бердска

Похитил деньги у покупателя на парковке крупного торгового центра вор в Новосибирске

Госуслуги: Лидируют заявления на прием в детсады Бердска

Метель идет в Бердск. Движение на трассе Р-256 затрудняет гололед

Бомбы найдены в двух аэропортах и на вокзале в Лондоне

Карта Google: теперь Крым видят российским

Чиновница: приобретение и приготовление продуктов для завтраков в школах — вопрос родителей

Бесплатные объявления Бердска и Искитима

Последние комментарии

Март 2019
M T W T F S S
« Feb    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031


Карта Google: теперь Крым видят российским

Ранее в Госдуме инициировали проверку в связи с неверным указанием территориальной принадлежности полуострова на картах Google.

6.03.2019 Фото: скриншот google.ru/maps 2 коммент.
 
Карта Google: теперь Крым видят российским

Google исправил ошибку с отображением Крыма на картах у ряда пользователей РФ

Google исправил ошибку с отображением Крыма на картах у ряда пользователей РФ.  В компании заявили, что прилагают все усилия для объективного изображения спорных регионов.
Google заявил, что исправил ошибку с некорректным отображением российского Крыма на своих картах у некоторых пользователей в РФ.
«Мы считаем, что мы исправили ошибку, из-за которой небольшая часть пользователей Google карт на [устройствах с операционной системой] iOS видела неверную информацию», — сказали во вторник ТАСС в пресс-службе компании, отвечая на соответствующий вопрос. «Мы прилагаем все усилия для объективного изображения спорных регионов, и там, где у нас есть локальные версии Google карт, как в России, мы следуем местному законодательству при отображении названий и границ», — добавили в Google.

Ранее в Госдуме инициировали проверку в связи с неверным указанием территориальной принадлежности полуострова на картах Google. В частности, в конце января председатель палаты Вячеслав Володин поручил профильным комитетам палаты пригласить в Думу представителя компании после того, как один из депутатов сообщил о неверном указании на карте принадлежности субъекта РФ.

Позднее Google признал, что небольшое количество пользователей ее карт «могут видеть некорректную информацию». При этом директор Google по взаимодействию с органами государственной власти в России Марина Жунич на встрече с председателем комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым сообщила, что ошибка в ближайшее время будет исправлена. Она заверила, что эта ситуация является следствием технического сбоя и не имеет под собой политической основы.

Источник: ТАСС


Похожие записи

Тэги:
Организации:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Ключевой свидетель: Просил снизить сумму долга в 170 млн рублей за «похищенную» воду мэр Бердска Обокрали банки на 17 млн рублей жители Новосибирска и Хакасии Скандал: Склонили наркоторговца продать как вещдок новенький Mitsubishi Outlander за 400 тыс. рублей полицейские Бердска

(2) Комментариев

  1. Школьник

    А не будет Крым российским, тогда отключим Google. :-D :-D :-D Ну как испугались? Вот и хорошо. :-D

    Thumb up 3 Thumb down 1

  2. Аноним

    Всю жизнь для РФ он показывал его Российским, для остального мира — Украинским. И сейчас то же самое. Просто госдуре надо высосать из пальца хоть какую-то победу во времена тотальных фейлов и унижения РФ везде и всюду.

    Над русскими «успехами» уже в голос смеются, что неудивительно. Столько раз облажаться с показами несуществующих «ракет» — это ж позорище позорное. Фу! :-!

    Thumb up 2 Thumb down 2

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Скидка до 40% на гостиную ВИКТОРИЯ
Север, Дом Мебели
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика