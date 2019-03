Бомбы найдены в двух аэропортах и на вокзале в Лондоне

Взрывные устройства найдены в двух аэропортах и на вокзале в Лондоне. Скотланд-Ярд считает, что взрывчатка может оказаться и на других транспортных узлах города.

Три небольших самодельных взрывных устройства обнаружены во вторник в зданиях лондонского аэропорта «Хитроу», аэропорта «Лондон-Сити» и на железнодорожной станции «Ватерлоо», сообщает во вторник Sky News.

Все обнаруженные взрывные устройства были в конвертах размером с лист А4, упакованных в пакеты для почтовых отправлений.

#BREAKING: UK Met Police confirm three improvised explosive devices found at major travel hubs across #London: #Waterloo, #HeathrowAirport & #CityAirport pic.twitter.com/FXaYbou7qi

— Amichai Stein (@AmichaiStein1) 5 марта 2019 г.