Бомбы найдены в двух аэропортах и на вокзале в Лондоне

Ключевой свидетель: Просил снизить сумму долга в 170 млн рублей за «похищенную» воду мэр Бердска
Обокрали банки на 17 млн рублей жители Новосибирска и Хакасии
Скандал: Склонили наркоторговца продать как вещдок новенький Mitsubishi Outlander за 400 тыс. рублей полицейские Бердска
Похитил деньги у покупателя на парковке крупного торгового центра вор в Новосибирске
Госуслуги: Лидируют заявления на прием в детсады Бердска
Метель идет в Бердск. Движение на трассе Р-256 затрудняет гололед
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