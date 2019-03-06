Бомбы найдены в двух аэропортах и на вокзале в Лондоне

Взрывные устройства найдены в двух аэропортах и на вокзале в Лондоне. Скотланд-Ярд считает, что взрывчатка может оказаться и на других транспортных узлах города.

Три небольших самодельных взрывных устройства обнаружены во вторник в зданиях лондонского аэропорта «Хитроу», аэропорта «Лондон-Сити» и на железнодорожной станции «Ватерлоо», сообщает во вторник Sky News.

Все обнаруженные взрывные устройства были в конвертах размером с лист А4, упакованных в пакеты для почтовых отправлений.



В полиции считают, что речь идет «о звеньях одной цепи». Начато расследование.

Опасные находки никак не отразились на работе аэропортов и станции.

В Скотланд-Ярде не исключают, что на других транспортных узлах Лондона могут находиться другие взрывные устройства, в связи с чем жителям и гостям города распространена рекомендация «проявлять бдительность и сообщать о подозрительных объектах в полицию».

Источник: Интерфакс