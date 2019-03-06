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Поохотился: подозревают в убийстве кабана начальника ГИБДД в Сузуне

Если вина будет доказана, то начальника уволят. По некоторым данным ущерб от смерти животного оценивается в 150 000 рублей.

6.03.2019 Фото: all.gorsite.ru 2 коммент.
 
Поохотился: подозревают в убийстве кабана начальника ГИБДД в Сузуне

У начальника ГИБДД в кофрах снегоходов было обнаружено мясо незаконно добытого животного

Инспектор сузунского заказника сообщил о незаконной охоте и убийстве кабана после 23 февраля с участием начальника ГИБДД. Представители ГУ МВД проводят служебную проверку в отношении начальника отдела ГИБДД ГУ МВД России по Сузунскому району, узнал Горсайт 5 марта.

Инцидент с задержанием охотников в заказнике Сузунский произошёл вечером 24 февраля около 18:47, на расстоянии почти двух километров к юго-востоку от села Верх Сузун.

«Были остановлены жители Сузуна Сергей Фролов – начальник ОГИБДД Сузунского РОВД, и его тесть Юрий Кожевников. Охотники передвигались на снегоходах импортного производства, с расчехлённым нарезным оружием. В ходе досмотра был выявлен факт незаконной добычи одной особи кабана с использованием вышеназванного нарезного оружия и снегоходной техники. В кофрах снегоходов было обнаружено мясо незаконно добытого животного», — сообщил Горсайту старший государственный инспектор отдела охраны и госнадзора управления по охране животного мира Новосибирской области Михаил Савельев.

По данным инспектора, охота на кабана была закрыта ещё 31 января. На место выехала следственно-оперативная группа, которая изъяла мясо кабана, два снегохода, два карабина и гильза от нарезного оружия с места забоя. Со слов охотоведа, 25 февраля было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 258 части УК РФ «Незаконная охота». Номер документа есть в распоряжении редакции.

Руководство отдела МВД России по Сузунскому району подтвердило Горсайту факт возбуждения уголовного дела, материалы были направлены в СУ СКР по Новосибирской области. В пресс-службе Следственного комитета по региону сообщили Горсайту, что пока ни результаты проверок, ни материалы о возбуждении уголовного дела к ним не поступали. МВД начало внутреннюю проверку в отношении начальника сузунского ГИБДД с 25 февраля.

«В настоящее время проверяется информация о возможной причастности к противоправным действиям сотрудника полиции. В случае установления вины сотрудник полиции будет уволен из органов внутренних дел и понесёт наказание, а его руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности», — прокомментировали Горсайту в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.

Согласно справки об ущербе, предоставленной управлением по охране животного мира, ущерб от незаконной добычи составил 150 тысяч рублей. Корреспондент Горсайта не смог оперативно получить комментарий начальника отдела ГИБДД ГУ МВД России по Сузунскому району. По данным охотоведа Михаила Савельева, он находится на больничном.

Источник: all.gorsite.ru


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(2) Комментариев

  1. Чик чика бум

    А служебную проверку проведет его братик, который занимает руководящую должность в полиции. А следствие по делу будет вести следователь с которым они иногда охотятся и на которого есть компромат. 8) Опять ничего не получится, это же Сузун :(

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