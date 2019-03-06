Рейтинг богатейших россиян по версии Forbes возглавил совладелец «Новатэка» и «Сибура»

Самым богатым россиянином в 2019 году по версии журнала Forbes стал Леонид Михельсон. В мировом рейтинге издания он занимает 32-е место с состоянием 24 миллиарда долларов. За год капитал совладельца «Новатэка» и «Сибура» увеличился на 6 миллиардов.

Основной бенефициар НЛМК Владимир Лисин оказался на втором месте среди российских миллиардеров. В мировом рейтинге он занимает 45-ю позицию с капиталом 21,3 миллиарда долларов.

Глава «Лукойла» Вагит Алекперов поднялся на 47-ю строчку с 78-ой, его состояние оценивается в 20,7 миллиарда долларов. Следом за Алекперовым в рейтинге миллиардеров расположился основной владелец «Северстали» Алексей Мордашов с 20,5 миллиарда долларов.

Совладельца «Новатэка» и «Сибура» Геннадия Тимченко эксперты журнала поставили на 49-ю строчку. Его состояние за год выросло до 20,1 миллиарда.

Владимир Потанин, один из основных владельцев «Норникеля», с капиталом 18,1 миллиарда долларов находится на 58-й строчке.

Михаил Фридман занял 79-ое место (15 миллиардов долларов), а Андрей Мельниченко — 90-е место (13,8 миллиарда долларов).

Первую сотню миллиардеров покинул основной владелец «Реновы» Виктор Вексельберг, он опустился на 119 место с 99 годом ранее, его состояние за год сократилось на 2,9 миллиарда, до 11,5 миллиарда долларов.

Всего в глобальный список по версии журнала вошли 98 российских бизнесменов, чей капитал превышает миллиард долларов. Отмечается, что впервые с 2011 года в рейтинге оказались российские бизнесмены с состоянием выше 20 миллиардов долларов.

Новички рейтинга

В рейтинг Forbes вошли четыре новых российских миллиардера: член совета директоров группы «Сафмар» Саид Гуцериев, председатель совета директоров группы компаний «Славянский мир» Владимир Лещиков, владелец холдинга «Норебо» Виталий Орлов и генеральный директор интернет-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук.

Потери

В совокупности десять самых обедневших миллиардеров из России за год потеряли 12,7 миллиарда долларов. Почти половина этой суммы пришлась на Олега Дерипаску и Виктора Вексельберга.

Основными причинами таких потерь издание считает американские санкции, а также неблагоприятную общеэкономическую конъюнктуру.

Так, согласно данным Forbes, Дерипаска потерял 3,1 миллиарда долларов, а Вексельберг — 2,9 миллиарда.

Состояние Андрея Мельниченко уменьшилось на 1,7 миллиарда, это связано с падением курса рубля и снижением оценки его компаний.

Михаил Гуцериев потерял 1,1 миллиарда долларов, что связано, в том числе, с передачей доли в компании «Сафмар финансовые инвестиции» сыну Саиду.

Помимо этого, 800 миллионов долларов потерь пришлось на Александра Светакова. По 700 миллионов долларов потеряли Дмитрий Каменщик и Искандер Махмудов.

Александр Джапаридзе и Мегдет Рахимкулов уменьшили свои активы на 600 миллионов долларов каждый. Самые скромные потери, 500 миллионов долларов, из этой десятки понес Владимир Евтушенков.

Выбывшие

В 2019 году мировой рейтинг миллиардеров Forbes покинули 11 россиян.

Так, Зиявудин Магомедов вместе с братом Магомедом в марте прошлого года был арестован по подозрению в создании преступного сообщества.

Мажоритарий группы ЛСР Андрей Молчанов перестал быть миллиардером после ухода от оперативного управления бизнесом. Капитализация компании на бирже упала.

Из глобального списка Forbes выбыли владелец «Новоросцемент» Лев Кветной и собственник «Евроцемент Груп» Филарет Гальчев.

Владимир Коган покинул список из-за проблем Афипского НПЗ (он перешел в управление группе «Новый поток» и Сбербанку) и падения котировок банка «Уралсиб».

Всего год продержался в топе рейтинга сын Аркадия Ротенберга Игорь. В апреле 2018 года, за неделю до того, как США ввели против него санкции, он передал свою долю (33,3%) в TPS Real Estate сестре Лилии Ротенберг.

Кроме того, рейтинг в этом году покинули член правления «Сибура» Кирилл Шамалов, совладельцы УГМК Эдуард Чухлебов и Игорь Кудряшкин, совладелец автодилера «Рольф» Сергей Петров и председатель совета директоров группы «Гута» Юрий Гущин.

Источник: РИА Новости