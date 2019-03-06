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За вывоз мусора на 10 рублей больше платят жители Бердска

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За вывоз мусора на 10 рублей больше платят жители Бердска

На тариф в сумме 92,42 рубля региональный оператор накручивает комиссионный сбор. Бесплатный платеж пока не отрегулирован.

6.03.2019 Автор: Анастасия Солодкова Фото: Курьер. Среда. Бердск 4 коммент.
 
За вывоз мусора на 10 рублей больше платят жители Бердска

С 1 января тариф на мусор вырос до 92,42 рублей

Некоторым жителям Бердска в марте пришлось заплатить больше за вывоз мусора. Одинокая пенсионерка Вера Николаевна, например, увидела в квитанции за новую коммунальную услугу сумму 103 рубля. Бердчанка платит за услуги ЖКХ в кассе Расчетно-кассового центра в доме №18 на ул. Ленина.

— Это что такое? С какой стати? И без того тариф высокий, а тут еще и какие-то комиссии берут, — возмущена Вера Николаевна.

По ее словам, она за вывоз мусора за январь заплатила строго по тарифу — 92,42 рубля. И пенсионерка не одинока в такой ситуации.

Как выяснил «Курьер. Среда. Бердск», комиссию в размере 10 рублей взимает региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами «Экология-Новосибирск».
— РКЦ комиссию не берет. Это требование регоператора. Ему и уходят все платежи за вывоз мусора, — пояснил «Курьер. Среда. Бердск» директор Расчетно-кассового центра Рамиз Масимов.

И поэтому во всех кассах РКЦ Бердска за мусор придется платить на 10 рублей больше установленного тарифа. Оплата другими способами тоже предполагает комиссионные сборы, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

1. АО Новосибирскэнергосбыт (комиссия взимается с плательщиков в размере 2% от суммы платежа, но не менее 10 руб.)

1.1. Мобильное приложение «Платосфера» 1.2. Сайт «Новосибирскэнергосбыт» https://www.nskes.ru/fizicheskim-litsam/

1.3. Перечень пунктов приема платежей в г. Новосибирск и Новосибирской области: (перечень будет выложен на сайте)

2. ПАО «Сбербанк России»

2.1. Сбербанк Онлайн, Мобильный банк, автоплатеж – 1% от суммы платежа;

2.2. В банкомате Сбербанка с карты – 1% от суммы платежа;

2.3. В банкомате Сбербанка наличными – 2 % от суммы платежа, минимум 20 руб.;

2.4. В кассе Сбербанка с карты – 2,5% от суммы платежа, минимум 25 руб.;

2.5. В кассе Сбербанка наличными – 3% от суммы платежа, минимум 30 руб.;

Перечень отделений и банкоматов Сбербанка https://www.sberbank.ru/ru/about/today/oib

3. Федеральная Система «Город»

3.1. Через платежный кабинет – 1% от суммы платежа;

3.2. В кассе субагентов и агентов Системы «Город» наличными – 3% от суммы платежа

Адреса пунктов оплаты Федеральной Системы «Город»: https://www.kvartplata.ru/fsgmaps/Pages/default.aspx#type:all/company:all/method:bounds/bounds:53.68689408300641%2C77.7810600354004%2C54.90774183096802%2C80.85723191040037/

4. ФГУП «Почта России»

4.1. Комиссия взимается с плательщиков в размере 2 % от суммы платежа в г. Новосибирске, но не менее 15 руб.;

4.2. Комиссия взимается с плательщиков в размере 4 % от суммы платежа в иных населенных пунктах Новосибирской области, но не менее 15 руб.; Перечень отделений «Почта России» https://www.pochta.ru/offices

На официальном сайте организации в разделе «Пресс-центр- Новости» (https://ecologynsk.ru/news/83) выгружен реестр лицевых счетов по адресам потребителей, проживающих в многоквартирных домах и индивидуальных жилых строениях в населенных пунктах Новосибирской области.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», установленный тариф за ввоз мусора с человека составляет 92,42 рубля. С учетом комиссия сумма увеличивается. НДС из тарифа пока не убрали.

Внести плату за вывоз мусора без комиссионного сбора можно единственным способом — через «Личный кабинет». Сервис «Личный кабинет» запущен при поддержке МинЖКХ региона на официальном сайте регионального оператора по обращению с ТКО – ООО «Экология-Новосибирск».

Через «Личный кабинет» граждане могут задать свои вопросы о работе системы обращения с отходами, а вскоре смогут также оплатить комплексную услугу по обращению с ТКО без комиссии – данная функция дорабатывается, и будет запущена в ближайшее время, сообщает правительство региона.


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Весь сюжет: Мусорная реформа

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(4) Комментариев

  1. igk63

    Всё только начинается. =-O

    Thumb up 8 Thumb down 0

  2. Аноним

    Почувствовав в своем кармане чужую руку, не спешите кричать: “Держите вора!”, может это добрая рука родного государства.)

    Thumb up 4 Thumb down 0

  3. Лимон

    Господа внимательно изучите квитанции МУП КБУ А в квитанции стоит строка Обращение с ТКО и берутся с нас денежки а мы глупые бегаем пытаемся заключить договор с Экологией Новосибирск берем лицевые счета и платим Получается дважды А наши денежки МУП КБУ перечисляет Экологии за мусор ????!!!!

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  4. Аноним

    Я не понял… Региональный оператор просто тупо повысил тариф, назвав это «комиссией»? %)

    На моей памяти только банк Левобережный хамел до такой степени, что брал комиссии с физлиц за зачисление на Р/С юриков (для оплаты за муниципальный детсад)

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