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Обокрали банки на 17 млн рублей жители Новосибирска и Хакасии

13 обвиняемых оформляли кредиты на подставных лиц, получали пособия за несуществующие болезни детей. Организатору финансовых махинаций присудили 4 года лишения свободы.

6.03.2019 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев
 
Обокрали банки на 17 млн рублей жители Новосибирска и Хакасии

Следователем следственной части ГСУ ГУ МВД России по Новосибирской области завершено расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, по факту покушения группой лиц по предварительному сговору на хищение денежных средств путем обмана при получении выплат, в крупном размере.

В ходе предварительного следствия установлено, что в период с 2013 по 2018 13 жителей Новосибирска и Хакасии, используя реквизиты подконтрольных им коммерческих организаций, совершали хищения денежных средств кредитных учреждений путем незаконного оформления потребительских кредитов и кредитных карт на подставных лиц, а также денежных средств в виде пособий и иных социальных выплат. За период противоправной деятельности граждане совершили хищения денежных средств, принадлежащих двум финансовым организациям, в размере более 17 миллионов рублей.

Кроме этого, установлено, что с августа 2016 года по июнь 2017 обвиняемые, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, сообщили в государственные органы, заведомо ложную информацию о том, что их несовершеннолетние дети имеют признаки заболеваний, дающих право на получение пособий и социальных выплат, а также предоставили поддельные документы. Полученными в результате мошеннических действий денежными средствами в сумме более 3 миллионов рублей фигуранты распорядились по своему усмотрению.

Следователем установлено, что в этот же период обвиняемые изготовили аналогичные фиктивные документы, с целью получения различных видов социальных выплат, но их противоправные действия были пресечены сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Новосибирской области.

Фигурантам предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 159.2, 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (в зависимости от роли каждого участника).

Первомайским районным судом г. Новосибирска организатор – 37-летняя жительница Новосибирска осуждена и приговорена к 4 годам 10 месяцам лишения свободы.

В отношении остальных фигурантов уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Первомайский районный суд г. Новосибирска.

Источник: 54.мвд.рф


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