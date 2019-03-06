Фотомарафон «Селфи с мамой» к 8 марта вышел в газете «Курьер.Среда.Бердск»

Друзья, фотомарафон «Селфи с мамой» опубликован сегодня, 6 марта, в газете «Курьер.Среда.Бердск».

Вы высылали нам фото прекрасных мамочек. Теперь вы можете купить газету и удивить любимого человека необычным подарком.

Газета продается в киосках и ТЦ «Продсиб».

Фотоальбом «Селфи с мамой» так же есть в нашей группе ВКонтакте.

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