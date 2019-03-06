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Запускают тепло в дома третьей части Бердска

Из-за аварии на магистральной теплотрассе произошел сбой в работе частной котельной ТГК-1. Всю ночь люди сидели с холодными батареями. Только утром 6 марта начали запускать отопление.

6.03.2019 Автор: Анастасия Солодкова Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев
 
Запускают тепло в дома третьей части Бердска

В бердских домах снова далеко не жарко

Только к 8.00 среды, 6 марта, начали теплеть батареи в третьей части Бердска. Из горячего крана пока по-прежнему течет холодная вода. Температура теплоносителя резко упала в домах и социальных объектах, которые отапливает частная отельная ТГК-1, накануне вечером.

Как рассказали «Курьер. Среда. Бердск» в диспетчерской муниципального Комбината бытовых услуг, устранить аварию удалось лишь в 3 часа ночи среды, а не в 19.00 вторника, как планировали вчера.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», 5 марта около 16.00 в котельной ТГК-1 произошла авария.

— Произошел сбой в работе насосного оборудования в котельной. И как следствие остановка циркуляции в тепловой сети. В связи с этим возможны отклонения в параметрах отопления и горячей воды у потребителей, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» ситуацию оперативный дежурный по городу.

Причина сбоя — в аварии на магистральной теплотрассе у дома №9 на ул. Спортивной. Из-за утечки теплоносителя в котельной пришлось отключить один котел. Второй работал, поддерживая температуру. Накануне весь вечер искали место прорыва на квартальное сети. И нашли только ночью. Аварийным бригадам КБУ пришлось рыть в нескольких местах в поисках дефекта.

Сейчас на улице в Бердске температура минус 5 градусов. Замерзнуть бердчане за ночь не успели.

 


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