Запускают тепло в дома третьей части Бердска

516 млн. рублей потратили на «слежку» за горожанами за пять лет чиновники Москвы
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Замерзает из-за аварии в котельной ТГК-1 треть Бердска
Мировая: Пожизненное содержание и 3,5 млн рублей получила от облбольницы мать впавшего в кому после лечения зуба жителя Бердска
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Научное подразделение корпорации Huawei базируется в Академгородке
Озверевших коллекторов остановят судебные приставы в Бердске
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