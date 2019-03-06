Медведев: «Северный поток 2» не замещает транспортный коридор газа через Украину

Россия готова сохранить транзит газа через украинскую газотранспортную систему после 2019 года, но при соблюдении определенных условий, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

«В частности, мы готовы сохранить транзит газа через украинскую ГТС и после 2019 года. Конечно, при соблюдении определенных условий. Мы также о них уже не раз говорили. Если коротко, это урегулирование отношений между заинтересованными компаниями, выгодные экономические и коммерческие параметры сделки, а также стабильная политическая обстановка», — сказал он в интервью люксембургскому изданию Luxemburger Wort в преддверии своего визита в герцогство.

«Северный поток — 2» не заменит украинский маршрут

Газопровод «Северный поток — 2» обеспечит лишь часть необходимого Евросоюзу импорта, но по более стабильному и дешевому маршруту, это выигрышно для Европы и снизит транзитные риски поставок российского газа, заявил Дмитрий Медведев.

«Мотивы (реализации проекта) вполне очевидны. Я уже неоднократно на эту тему говорил. Во-первых, экономическая целесообразность, ведь в коммерческом плане «Северный поток» — очень интересный проект, причём для всех его участников», — сказал премьер.

«И, во-вторых, снижение транзитных рисков. Россия работает на европейском газовом рынке уже несколько десятилетий. Мы дорожим своей репутацией надёжного партнёра и хотим быть уверены в том, что сможем и дальше выполнять свои обязательства в полном объёме», — добавил глава российского правительства.

Он отметил, что «Северный поток 2» не замещает транспортный коридор через Украину. «Собственно, поэтому и создаём дополнительный транспортный коридор для поставок нашего газа», — указал премьер.

Действующие трубопроводы останутся в работе

Россия со строительством «Северного потока-2» и «Турецкого потока» не отказывается от транзита газа по действующим трубопроводам, таких решений не предусматривается ни в отношении Украины, ни в отношении других стран, заявил Медведев.

По его словам, Россия как давний и крупный поставщик топлива стремится диверсифицировать каналы транспортировки газа на европейский рынок. «Ведь чем больше будет транзитных маршрутов, тем надёжнее будут поставки», — сказал он.

«Особо подчеркну: мы не отказываемся от транзита по действующим трубопроводам. Ни «Северный поток — 2», ни «Турецкий поток» не предусматривают таких решений ни в отношении Украины, ни в отношении других стран», — заявил премьер.

Транзит на условиях Москвы

Россия готова продолжать осуществлять транзит газа через Украину, однако это должно быть на условиях Москвы, заявил в феврале в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Панкин.

«Да, мы готовы продолжать украинский транзит, но на тех условиях, которые нужны нам», — сказал Панкин.

«Там есть целый ряд элементов, на которые украинцы пока пойти не могут», — подчеркнул он.

В то же время, по его словам, есть на Украине неопределенность «в отношении своей газотранспортной системы, ее преемника, консорциума».

«Одна из заявленных опций заключается в том, что есть действующий контракт, можно его продолжить с внесением каких-то необходимых изменений. Но, похоже, Украина такую опцию отвергает. Тут, наверное, об автоматизме речь не будет идти, но есть определенные нюансы, которые надо будет расчищать», — отметил дипломат.

Условия неприемлемы

Озвученные Панкиным условия дальнейшего транзита газа через Украину остаются неприемлемыми для Украины, написал в ответ в Facebook исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.

Он отметил, что среди озвученных условий «Газпрома» — восстановление баланса в отношениях между «Нафтогазом» и «Газпромом» путем или отмены решений Стокгольмского арбитража в апелляционном суде в Швеции или заключения мирового соглашения, в котором «Нафтогаз» добровольно отказывается от требований к «Газпрому» выполнить решение арбитража.

Как пишет Витренко, второе требование «Газпрома» — переговоры могут идти о продлении текущего контракта между «Нафтогазом» и «Газпромом», «который российская сторона считает таким, который отвечает европейским и украинским правилам, и при этом не содержит никаких обязательств «Газпрома» по объемам транзита».

Витренко в очередной раз отметил, что «Нафтогаз» не будет отказываться от требований в суде и что нынешний транзитный контракт не может быть продлен.

«Северный поток — 2»

Проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с действующим «Северным потоком». Окончание строительства запланировано на конец 2019 года.

Последовательными противниками проекта являются, в частности, Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и США, имеющие амбициозные планы по экспорту в Европу своего сжиженного природного газа. Российская сторона неоднократно заявляла, что проект «Северный поток — 2» является коммерческим и конкурентным и не предполагает прекращения транзита российского газа через Украину в ЕС.

Источник: РИА Новости