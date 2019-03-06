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Медведев: «Северный поток 2» не замещает транспортный коридор газа через Украину

Россия готова продолжать осуществлять транзит голубого топлива через Украину, однако это должно быть на условиях Москвы. Озвученные условия дальнейшего транзита остаются неприемлемыми для Украины.

6.03.2019 Фото: Кремлин.ру Нет комментариев
 
Медведев: Северный поток 2 не замещает транспортный коридор газа через Украину

Газопровод «Северный поток — 2» обеспечит лишь часть необходимого Евросоюзу импорта, но по более стабильному и дешевому маршруту

Россия готова сохранить транзит газа через украинскую газотранспортную систему после 2019 года, но при соблюдении определенных условий, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

«В частности, мы готовы сохранить транзит газа через украинскую ГТС и после 2019 года. Конечно, при соблюдении определенных условий. Мы также о них уже не раз говорили. Если коротко, это урегулирование отношений между заинтересованными компаниями, выгодные экономические и коммерческие параметры сделки, а также стабильная политическая обстановка», — сказал он в интервью люксембургскому изданию Luxemburger Wort в преддверии своего визита в герцогство.

«Северный поток — 2» не заменит украинский маршрут

Газопровод «Северный поток — 2» обеспечит лишь часть необходимого Евросоюзу импорта, но по более стабильному и дешевому маршруту, это выигрышно для Европы и снизит транзитные риски поставок российского газа, заявил Дмитрий Медведев.

«Мотивы (реализации проекта) вполне очевидны. Я уже неоднократно на эту тему говорил. Во-первых, экономическая целесообразность, ведь в коммерческом плане «Северный поток» — очень интересный проект, причём для всех его участников», — сказал премьер.

«И, во-вторых, снижение транзитных рисков. Россия работает на европейском газовом рынке уже несколько десятилетий. Мы дорожим своей репутацией надёжного партнёра и хотим быть уверены в том, что сможем и дальше выполнять свои обязательства в полном объёме», — добавил глава российского правительства.

Он отметил, что «Северный поток 2» не замещает транспортный коридор через Украину. «Собственно, поэтому и создаём дополнительный транспортный коридор для поставок нашего газа», — указал премьер.

Действующие трубопроводы останутся в работе

Россия со строительством «Северного потока-2» и «Турецкого потока» не отказывается от транзита газа по действующим трубопроводам, таких решений не предусматривается ни в отношении Украины, ни в отношении других стран, заявил Медведев.

По его словам, Россия как давний и крупный поставщик топлива стремится диверсифицировать каналы транспортировки газа на европейский рынок. «Ведь чем больше будет транзитных маршрутов, тем надёжнее будут поставки», — сказал он.

«Особо подчеркну: мы не отказываемся от транзита по действующим трубопроводам. Ни «Северный поток — 2», ни «Турецкий поток» не предусматривают таких решений ни в отношении Украины, ни в отношении других стран», — заявил премьер.

Транзит на условиях Москвы

Россия готова продолжать осуществлять транзит газа через Украину, однако это должно быть на условиях Москвы, заявил в феврале в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Панкин.

«Да, мы готовы продолжать украинский транзит, но на тех условиях, которые нужны нам», — сказал Панкин.

«Там есть целый ряд элементов, на которые украинцы пока пойти не могут», — подчеркнул он.
В то же время, по его словам, есть на Украине неопределенность «в отношении своей газотранспортной системы, ее преемника, консорциума».

«Одна из заявленных опций заключается в том, что есть действующий контракт, можно его продолжить с внесением каких-то необходимых изменений. Но, похоже, Украина такую опцию отвергает. Тут, наверное, об автоматизме речь не будет идти, но есть определенные нюансы, которые надо будет расчищать», — отметил дипломат.

Условия неприемлемы

Озвученные Панкиным условия дальнейшего транзита газа через Украину остаются неприемлемыми для Украины, написал в ответ в Facebook исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.

Он отметил, что среди озвученных условий «Газпрома» — восстановление баланса в отношениях между «Нафтогазом» и «Газпромом» путем или отмены решений Стокгольмского арбитража в апелляционном суде в Швеции или заключения мирового соглашения, в котором «Нафтогаз» добровольно отказывается от требований к «Газпрому» выполнить решение арбитража.

Как пишет Витренко, второе требование «Газпрома» — переговоры могут идти о продлении текущего контракта между «Нафтогазом» и «Газпромом», «который российская сторона считает таким, который отвечает европейским и украинским правилам, и при этом не содержит никаких обязательств «Газпрома» по объемам транзита».

Витренко в очередной раз отметил, что «Нафтогаз» не будет отказываться от требований в суде и что нынешний транзитный контракт не может быть продлен.

«Северный поток — 2»

Проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с действующим «Северным потоком». Окончание строительства запланировано на конец 2019 года.

Последовательными противниками проекта являются, в частности, Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и США, имеющие амбициозные планы по экспорту в Европу своего сжиженного природного газа. Российская сторона неоднократно заявляла, что проект «Северный поток — 2» является коммерческим и конкурентным и не предполагает прекращения транзита российского газа через Украину в ЕС.

Источник: РИА Новости


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