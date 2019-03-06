Скандал: Склонили наркоторговца продать как вещдок новенький Mitsubishi Outlander за 400 тыс. рублей полицейские Бердска

Как стало известно «Курьер. Среда. Бердск» сегодня, 4 марта, в громком уголовном деле начальника следственного отдела полиции Алексея Зорина фигурирует несколько сотрудников бердской полиции: старший следователь Клавдия Кобзева, исполняющий обязанности начальника отделения по контролю за оборотом наркотиков Иван Мощенко и его подчиненный Богдан Кравчук.

Правоохранители выяснили, что вечером 16 января 2019 года у дома № 5 микрорайона Северного у бердчанки изъяли наркотик мефедрон, купленный у неустановленного лица через «закладку». Полицейские возбудили уголовное дело, а чуть позже задержали подозреваемого в совершении преступления — А. Абраменко.

По версии следствия, у задержанных сотрудников бердской полиции возник преступный умысел на завладение автомобилем Mitsubishi Outlander наркоторговца. Рыночной цена новенького Outlander варьировалась в пределах 1 000 000 рублей.

Следствие предполагает, что правоохранители ввели в заблуждение Абраменко о предстоящем аресте транспортного средства, в результате склонили подозреваемого продать авто через «подставное лицо» за 400 000 рублей.

Через пару недель авто продали перекупщику, но уже за 970 000 рублей. Полученную разницу в сумме полицейские поделили между собой.

Силовики задержали начальника следственного отдела полиции Бердска Алексея Зорина вечером в субботу, 2 марта, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». В этот же день следователи возбудили уголовное дело по признакам состава преступления части 4 статьи 159 УК РФ в отношении Алексея Зорина и Ивана Мощенко. Им инкриминируется превышение должностных полномочий, повлекшее крупный ущерб.

Срок задержания на 48 часов истекает сегодня, 4 марта. Суд должен избрать меру пресечения. А следственный комитет, как стало известно «Курьер. Среда. Бердск», будет ходатайствовать об аресте.

Как рассказал «Курьер. Среда. Бердск» сегодня, 4 марта, прокурор Бердска Роман Сивак, представлять гособвинение будут прокурорские работники Центрального района Новосибирска. Бердские сотрудники надзорного органа в процессе не участвуют.

Это делается для того, чтобы представители местных правоохранительных органов никоим образом не смогли повлиять на суд, на ход расследования. Чтобы не возникло конфликта интересов или вмешательства в следствие. Поэтому представителей бердских силовых ведомств максимально «отодвинули», во всяком случае, на данном этапе.

По информации источников в правоохранительных органах, в здание бердской полиции в субботу неожиданно ворвались сотрудники полицейского спецназа и ФСБ — штурмом взяли рабочий кабинет Зорина. Во время задержания он оказал сопротивление, попытался разбить свой мобильник и выбросить его в окно (кабинет находится на 4-м этаже). Но оперативники пресекли попытку избавиться от телефона.

2 марта до позднего вечера в кабинете Зорина и по месту его жительства проходили обыски. Следователи изымали важные для следствия улики.

Мощенко находится под подпиской о не выезде. Алексей Зорин вину не признал. С большой долей вероятности, суд Центрального района Новосибирска сегодня изберет ему меру пресечения в виде ареста с содержанием в СИЗО на 2 месяца.

Как стало известно «Курьер. Среда. Бердск», противоправную деятельность высокопоставленного полицейского чина (а начальник следственного отдела является заместителем начальника городского отдела МВД) выявили сотрудники ФСБ. Расследование ведет управление Следственного комитета по новосибирской области.

Как сообщила «Курьер. Среда. Бердск» представитель пресс-службы регионального управления МВД Юлия Хабибуллина, в случае, если преступная деятельность Алексея Зорина и второго фигуранта уголовного дела будет доказана, их уволят из органов, а непосредственные начальники понесут дисциплинарную ответственность.

Следователь Алексей Зорин из Бердска в 2012 году занял второе место в областном конкурсе «Лучший по профессии». «В чем смысл работы следователя? Добиваться истины. Чтобы преступник получил по заслугам, а потерпевший был защищен. Досконально разобраться, кто прав, кто виноват – вот наша задача. И когда видишь результат, конечно, испытываешь настоящее удовлетворение от своего труда», — комментировал тогда Зорин, завоевавший «бронзу», сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

-Мы сюда пришли не только затем, чтобы деньги зарабатывать, а для того, чтобы людям помогать. Мы изначально знали, какие нас ждут трудности, и сознательно шли на них. Это наш жизненный выбор, предназначение…, — рассказывал Алексей Зорин в интервью ВН в 2017 году.

— Каждый ли может работать следователем? — задавал Зорину вопрос «Свидетель».

— Нет, не каждый. Само собой, следователь должен иметь юридическое образование. Но не только. Следователь должен обладать аналитическим складом ума, логическим мышлением, быть психологом. Обладать, скажем так, хладнокровием: ведь и трупы осматривать ему приходится, а это выдержит не каждый. Как и слёзы родственников погибших. Самообразованием приходится заниматься каждодневно: несколько дней упустил – вряд ли наверстаешь. Но самое главное качество, которым должен обладать следователь – это терпение. А те следователи, у которых этого терпения недостаточно, рано или поздно уходят с нашей работы, — ответил Алексей Евгеньевич.

Год назад по подозрению в махинациях с муниципальной землей был задержан тогдашний начальник отдела МВД по Бердску Сергей Проценко, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». На скамье подсудимых и его дочь Екатерина Песляк. Последнее заседание по этому уголовному делу прошло 27 февраля. Суд выслушал позицию потерпевшей стороны — представителя мэрии на результаты четвертой экспертизы земельного участка в Новом поселке Бердска, ставшего роковым для Проценко. Чиновникам и гособинителю не понравилась экспертная оценка, оценившая землю в 790 тыс. рублей — в три раза дешевле вменяемого Проценко и Песляк ущерба.

С июля 2018 года после увольнения Сергея Проценко бердский отдел МВД возглавляет Владимир Соколов, переведенный в Бердск из Чановского района.