Скандал: Склонили наркоторговца продать как вещдок новенький Mitsubishi Outlander за 400 тыс. рублей полицейские Бердска

Алексей Зорин обвиняется в превышении должностных полномочий
Как стало известно «Курьер. Среда. Бердск» сегодня, 4 марта, в громком уголовном деле начальника следственного отдела полиции Алексея Зорина фигурирует несколько сотрудников бердской полиции: старший следователь Клавдия Кобзева, исполняющий обязанности начальника отделения по контролю за оборотом наркотиков Иван Мощенко и его подчиненный Богдан Кравчук.
Правоохранители выяснили, что вечером 16 января 2019 года у дома № 5 микрорайона Северного у бердчанки изъяли наркотик мефедрон, купленный у неустановленного лица через «закладку». Полицейские возбудили уголовное дело, а чуть позже задержали подозреваемого в совершении преступления — А. Абраменко.
По версии следствия, у задержанных сотрудников бердской полиции возник преступный умысел на завладение автомобилем Mitsubishi Outlander наркоторговца. Рыночной цена новенького Outlander варьировалась в пределах 1 000 000 рублей.
Следствие предполагает, что правоохранители ввели в заблуждение Абраменко о предстоящем аресте транспортного средства, в результате склонили подозреваемого продать авто через «подставное лицо» за 400 000 рублей.
Через пару недель авто продали перекупщику, но уже за 970 000 рублей. Полученную разницу в сумме полицейские поделили между собой.
Силовики задержали начальника следственного отдела полиции Бердска Алексея Зорина вечером в субботу, 2 марта, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». В этот же день следователи возбудили уголовное дело по признакам состава преступления части 4 статьи 159 УК РФ в отношении Алексея Зорина и Ивана Мощенко. Им инкриминируется превышение должностных полномочий, повлекшее крупный ущерб.
Срок задержания на 48 часов истекает сегодня, 4 марта. Суд должен избрать меру пресечения. А следственный комитет, как стало известно «Курьер. Среда. Бердск», будет ходатайствовать об аресте.
Как рассказал «Курьер. Среда. Бердск» сегодня, 4 марта, прокурор Бердска Роман Сивак, представлять гособвинение будут прокурорские работники Центрального района Новосибирска. Бердские сотрудники надзорного органа в процессе не участвуют.
Это делается для того, чтобы представители местных правоохранительных органов никоим образом не смогли повлиять на суд, на ход расследования. Чтобы не возникло конфликта интересов или вмешательства в следствие. Поэтому представителей бердских силовых ведомств максимально «отодвинули», во всяком случае, на данном этапе.
По информации источников в правоохранительных органах, в здание бердской полиции в субботу неожиданно ворвались сотрудники полицейского спецназа и ФСБ — штурмом взяли рабочий кабинет Зорина. Во время задержания он оказал сопротивление, попытался разбить свой мобильник и выбросить его в окно (кабинет находится на 4-м этаже). Но оперативники пресекли попытку избавиться от телефона.
2 марта до позднего вечера в кабинете Зорина и по месту его жительства проходили обыски. Следователи изымали важные для следствия улики.
Мощенко находится под подпиской о не выезде. Алексей Зорин вину не признал. С большой долей вероятности, суд Центрального района Новосибирска сегодня изберет ему меру пресечения в виде ареста с содержанием в СИЗО на 2 месяца.
Как стало известно «Курьер. Среда. Бердск», противоправную деятельность высокопоставленного полицейского чина (а начальник следственного отдела является заместителем начальника городского отдела МВД) выявили сотрудники ФСБ. Расследование ведет управление Следственного комитета по новосибирской области.
Как сообщила «Курьер. Среда. Бердск» представитель пресс-службы регионального управления МВД Юлия Хабибуллина, в случае, если преступная деятельность Алексея Зорина и второго фигуранта уголовного дела будет доказана, их уволят из органов, а непосредственные начальники понесут дисциплинарную ответственность.
Следователь Алексей Зорин из Бердска в 2012 году занял второе место в областном конкурсе «Лучший по профессии». «В чем смысл работы следователя? Добиваться истины. Чтобы преступник получил по заслугам, а потерпевший был защищен. Досконально разобраться, кто прав, кто виноват – вот наша задача. И когда видишь результат, конечно, испытываешь настоящее удовлетворение от своего труда», — комментировал тогда Зорин, завоевавший «бронзу», сообщал «Курьер. Среда. Бердск».
-Мы сюда пришли не только затем, чтобы деньги зарабатывать, а для того, чтобы людям помогать. Мы изначально знали, какие нас ждут трудности, и сознательно шли на них. Это наш жизненный выбор, предназначение…, — рассказывал Алексей Зорин в интервью ВН в 2017 году.
— Каждый ли может работать следователем? — задавал Зорину вопрос «Свидетель».
— Нет, не каждый. Само собой, следователь должен иметь юридическое образование. Но не только. Следователь должен обладать аналитическим складом ума, логическим мышлением, быть психологом. Обладать, скажем так, хладнокровием: ведь и трупы осматривать ему приходится, а это выдержит не каждый. Как и слёзы родственников погибших. Самообразованием приходится заниматься каждодневно: несколько дней упустил – вряд ли наверстаешь. Но самое главное качество, которым должен обладать следователь – это терпение. А те следователи, у которых этого терпения недостаточно, рано или поздно уходят с нашей работы, — ответил Алексей Евгеньевич.
Год назад по подозрению в махинациях с муниципальной землей был задержан тогдашний начальник отдела МВД по Бердску Сергей Проценко, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». На скамье подсудимых и его дочь Екатерина Песляк. Последнее заседание по этому уголовному делу прошло 27 февраля. Суд выслушал позицию потерпевшей стороны — представителя мэрии на результаты четвертой экспертизы земельного участка в Новом поселке Бердска, ставшего роковым для Проценко. Чиновникам и гособинителю не понравилась экспертная оценка, оценившая землю в 790 тыс. рублей — в три раза дешевле вменяемого Проценко и Песляк ущерба.
С июля 2018 года после увольнения Сергея Проценко бердский отдел МВД возглавляет Владимир Соколов, переведенный в Бердск из Чановского района.
Не может быть! В полиции работают исключительно кристально чистые честные люди. Все «оборотни» были в милиции, которых в полицию не пустили. Да и вообще, в любые чиновники идут служить только для того, чтобы помогать обычным людям, решать проблемы общества, служить закону и т.д. и т.п.
*сарказм*
78 14
Ах — ах — ах…
Проценко, Мощенко, Кравчук….
на 100% вовсе не те, а кого дерьмо валят. Те свалили.
2 9
Это засланцы братского народа.
12 8
Да-да, фамилии все именно той национальности. Наводит на мысли…
19 6
Я вот не понял, кому нанесен «значительный материальный ущерб»?
Таки приятно, что наше доблестное ФСБ так заботится о правах гражданина пострадавшего Даже не взирая на то, что он наркобарыга и должен сидеть. Вот бы так заботились о правах обманутых дольщиков, например.
Очень похоже на подставу.
8 18
Ну ничего страшного не произошло, Алексея следует отпустить. Толковый опытный следователь.
11 53
Ваня + Клава + Лёша = ОПГ
16 3
Блин, ну чего одно да потому переписывать? Ну принесла сорока весточку-чирканули и хватит, муторно уже читать.
У наркуш крыша то по баче будет, чем у мента в в Мухосранске…
19 41
Позорище какое-то, а не отдел. Кстати в начале 90х в Бердске не торговли в отличии от новосибирска и искитима. Сейчас торгуют по причине таких горе крышивателей.
72 6
Очень рад что наконец то ФСБ закроет и думаю надолго по другому не назвать! Имел несчастье встречаться с этим в погонах!
40 9
Если ФСБ и спецназ, да захват, да уничтожение телефона, сговор и наркоторговец, тут домашним арестом и условкой с увольнением не обойдётся. Тут закроют на долго и медальки получат и звания очередные. Проценко совсем прижал уши наверное….. Кстати Бердская милиция так поступала и с квартирами, в обмен на часть статьи.
38 4
Никогда такого не было и вот опять!!!
48 3
Соколов должен быть уволен из рядов…
48 6
7 6
Ууууххх, наркоулей обидели, тачку отжали, веселуха!
Да наркоторговцы за день на такую тачку зарабатывают. Как они свое гумно тут продают , то дела никому нет, они ж бабосики несут в чьи то карманы, а тут скандалище прям! Поскандалили и хватит!
15 35
Дело не в наркоторговцах, они своё получат, дело в действиях полиции, потом эти следаки за деньги подставят вас и или ваших близких, сляпают дело, одним словом гнильё. Возможно и не первый случай.
88 4
Напоминает сериал Глухарь, все по сценарию…
29 1
Бердское ФСБ самое фсбшное ФСБ в мире!!!
20 10
Потому что мы банда, доработались, позорище. Как говорится «жадность фраера сгубила». Полицейское ОПГ. И закрывать надо всех, только так, какие здесь могут быть подписки. Жалеть здесь никого не надо, у них был выбор и они его сделали сами.
64 2
Теперь преступник и бандит думать будет что сотрудника купить можно на оутлендер, будь ты проклят, ты всех нас предал.
53 0
Опять в Бердском отделе МВД вакансии, желающие в очередь…
38 1
Фу срамота……стоило ли за 140 000 …. Всю свою карьеру коту под хвост
38 0
Ну, он же, наверняка, думал, что все прокатит.
А сколько таких 140 000 было за всю карьеру? И не узнаем.
36 2
То есть у нас так борятся с наркобарыгами, ню-ню
39 2
А кто Вам сказал, что с ними борятся? «Контроль» над ними осуществляют. Вот и проконтролировали. Возможно, что ждали даже, когда же этот барыга купит себе новую и дорогую тачку. Ну а тетеньку с закладкой взять для начала — плевое дело для них. Они не то, что всех барыг знают, все места закладок знают .
27 2
думаю, это не частный случай , а система ….
сейчас всё стало «сферой услуг», рука рынка , понимаешь…
Медведев как то говорил о государстве как о корпорации, предоставляющем услуги населении ….образовательные услуги, медицинские услуги, брачные услуги..силовики крышуют и отмазывают…..всякий зарабатывает как может….
государственников не осталось ни в силовых структурах, ни в правительственных …
Не будет Зорина с его людьми, будет какой нибудь Иванов с другой командой делать то что то подобное….
Извиняйте, но при таком «коммерческом подходе» в нашу правоохранительную систему не верю абсолютно …
60 1
Господа, о чем вы, в Бердской полиции их всех нужно через полигаф прогнать на предмет корупции… Вот тогда мы столько нового узнаем, мама не горюй… Я к примеру думал еще один зам высветится, однако пронесло, но думаю скоро и его зацепят уж ответы пишет, Бажов отдыхает. Да что там, вы забыли с какой формулировкой увольняли руководителей полиции в Бердске, а мы как знаем короля делает свита, вот и задумайтесь, что чистку необходимо проводить с уборщицы.. нет честных полицейских, есть недопроверенные, как в медицине… а все от безнаказанности, у них круговая порука, вам что не ясно, как сейчас отмазывают бывшего главу полиции, не удивлюсь ему еще орден дадут за махинации с землей, а потому как судьи, то кто… вот вам и ответ. Примеров куча.. Ладно, что там, суды это особая тема, там судят как бог на душу положит, а не по закону… есть примеры…
54 2
Лишь бы отдел не расформировали…
3 21
Похоже барыга был не из Бердска, но с хорошей крышей. Местным дали понять, что надо открыть рынок. Типичная схема, что нарик, близкий к ментам, палит пришлого барыгу — не сработала. Смотреть что такое «Загреметь под фанфары» в других словарях.
26 4
Вообще позор городу. Все руководители уходят с поста только в тюрьму. Что это? Так легко брать деньги на госсулжбе, что нельзя отказаться?
Не думаю, что при увеличении зарплат сильно сократимся коррупция.
46 2
Думаю не та сумма из-за которой стоило рисковать всем, карьерой пенсией. Как у ильфа и петрова в золотом теленке, Шура балаганов с кучей денег украл кошелёк в трамвае и кричал извините, я машинально. Наверное сколько не плати много в полиции, все равно они будут относиться к этому как к некой подработке или халтурке. Причём куча народа участвовала в данной схеме, и не у кого вопросов нет, так небольшой калымчик.
38 1
А куда и к кому, гражданам идти теперь за защитой?
28 3
Вы ещё не утеряли иллюзию в защитник защитников?
11 3
В главного гаранта уже утерял,да видно вся вертикаль такая
21 4
«Алексей Зорин вину не признал.»
А оказал сопротивление, пытался разбить и выбросить телефон потому, что так делает каждый день?!
29 2
— Свидетель Хачикян, ну, а люстру подсудимый разбил?
— Дааа! Разбил… зачем буду отрицать?! Когда мы пошли домой, он её случайно стулом зацепил…
8 1
знаю леху с 6 лет, и в жизни не поверю, что он сам бы на такое писанулся! не такой он человек, далеко не такой, для него на первом месте стояла семья….мать, сестра, дети, жена…бабушки дедушки…не для того пацан стремился к повышению чтоб все просрать! думаю что 90% кто его знает, подтвердят это! а те кто засрал его, да пыль вам в глаза…..он всегда стремился к тому чтобы добиться правды и доказать это…….
5 23
Ну да… пишите для него главное семья, но ни как не работа… А для семьи нужны денюшки….
3 1
Считаю, проворовавшимся полицейским и чиновникам надо давать удвоенные сроки отсидки — за дискредитацию власти и своей должности!
41 2
О чём Вы? Вам же ясно сказали, что если «преступная деятельность будет доказана», то их просто уволят, а непосредственному начальнику погрозят пальчиком.
6 3
Тухлые мусора. Придерживался такого мнения, такого мнения и буду придерживаться.
31 0
Похоже наша Рыба сгнила ВСЯ Ура вове
31 8
Вова — выбор 76%. А это большинство — как ни крути
12 5
Без выездной московской следственной бригады порядок в Бердске не навести??!
21 7
Для Москвы это мелочёвка, там расценки круче…
19 7
Еще одна мафиозная ячейка под видом правоохранителей разбита. Гниль вскрыли, надо лечить до конца.
24 4
Нет чести у наших милицейских офицеров. Поймали с поличным — пошел и застрелился…
19 1
Ага, щаз. Ишь чо удумали! Стреляться будут честные, понимая куда попали. А эти — отдохнут — и снова за работу с новыми силами. Ибо «если всех сажать — кто работать будет?» (ответ на «Прямой линии» на вопрос «А посадки где, Владимир Владимирович?…»)
16 2
Интересно как то, виноваты четверо, а закрыли одного. А Клавдия чистой из воды вышла чтоли, или уже уволили потихоньку задним числом
30 0
Такие начальники в отделах и создают не выносимые условия сотрудникам. Не хватка в МВД очень большая, бегут от туда все и вся. МВД опустили ниже плинтуса вот такие патриоты наживы!
19 1
По факту сцепились две «крыши» наркоторговцев. И самое страшное что засадить любого нормального человека им намного выгоднее, чем рядового наркомана.
23 8
Да, похоже так…
12 5
думаете они (которых сейчас приняли) не сажали сами нормальных людей? эта схема используется давно! и теми и другими…им всё равно какой там человек — деньги инструмент и кровь системы
17 2
Полностью согласен и торговля сладостями под их чутким руководством, вплоть до того, что «сигналы о торговле в школе своего подтверждения не нашли»
14 3
«…Следователь должен обладать аналитическим складом ума, логическим мышлением…»(С) Что то хреново ты проанализировал ситуацию, Алёша, да и логикой не отличился, раз за такие копейки готов потерять всё и сразу, да ещё и спалился…
17 4
Эт точно, за какие то 500 000 рублей Ваше копейки, да и народу много чета в курсе было, всего наверное 100 000 бы перепало, месячная зарплата! А так щас больше ляма уйдет на передачи и адвоката! Сам бы подумал больше 4 человек в курсе и в теме все равно кто нибудь сдаст.
10 2
Я, как человек, работавший в этом отделе, хоть и давненько, имею основания заявлять, что этот случай, как и предыдущие — только верхушка айсберга. В этом гнилом местечке такая практика очень распространена. Преступный образ мышления передаётся от старых сотрудников к молодым, от старших по должности к младшим. Ещё за десяток-полтора лет до этого начальство этого отдела занималось делишками и посерьёзнее… Рядовые должности тоже подмучивали, но масштабы, конечно, у них мельче… Большинство ушло от ответственности, кто- то на пенсию, кто-то в другие отделы, а кто-то и на повышение… Ну вот откуда у человека, работающего в полиции, хоть и на высокой должности может быть, к примеру, коттедж, на берегу бердского залива с очень большой стоимостью???
50 4
Все пишут что Зорин гад и т. д., а Вы задумайтесь кого они кинули- человека который торговал наркотиками! На какие деньги он купил такую машину наверно все понимают, Эти деньги с гибели людей умеревших от наркоты! А сотрудники фсб наверняка этого Абрамова как родного приняли-ах ты наш спаситель такую палку подогнал! Отпустить всех, а вырученный деньги это их премия за поимку наркодиллера.
9 31
Это верно, дело о наркоте уже наверное в унитаз фэсб спустили! Кому оно сейчас нужно, подумаешь наркотиками торговал, мы тут такие крутые аж отдел надо было отцеплять, что за бред, кто бы куда побежал?
9 11
«Эти деньги с гибели людей», а то ваш Робин Гуд не знал это. С уверенностью примерно на 80% можно утверждать что данный наркобарыга пострадал потому что свою «крышу решил переформатировать».
А теперь только по Бердску и только общеизвестные факты: наркоману таксисту, который чуть не раскатал людей — с изменениями вернули водительские
Человеку с 4 ножевыми в грудь — самоубийство ( с имуществом там вообще Мариинская впадина)
2 малолетних ребёнка отлипали в реанимации с отравлениями наркотическими — 100 и 500 рублей штрафа ( нет даже экспертизы о вреде здоровья)
Ни одного за 5 лет которого бы оформили в наркотическом опьянении за рулем
И прочее, прочее, прочее
23 4
Дело по которому товарищи отмутили машину не так важно, важен сам ФАКТ преступления. Если уж размышлять вашими словами, то граждане полицейские получается тоже прибыль получили.
23 3
Торговец наркотиками нехороший человек, купил машину на наркоманские деньги. Ну а полицейские, которые отжали машину — тоже получили свою долю денег с гибели наркоманских людей и значит ничем не лучше торговца. И даже гораздо хуже, поскольку предали то, что должны защищать.
33 3
Ну и что, Вам бы легче было если бы он на эти деньги еще бы дури купил, и продавал её? А так бы полицейские на эти деньги что-нибудь для дома купили в коробках которые потом на переработку мусора пошли, может быть мы тогда не по 100 рублей платили а по 90?
1 30
Не всякий мусор годится на переработку. И это я не только о коробках.
15 3
Все правильно. Машину нужно было арестовать, а деньги в доход государства.
4 1
Теперь Зорину надо предъявить квитанцию о перечислении денег в детский дом с датой ранее задержания.
И в таком случае можно его перевести на домашний арест.
2 3
Дело с машиной —это вершина айсберга! «Под водой»—куча дел этого следака! Трагедия свела с этим майором—так вот могу засвидетельствовать—он сделал всё возможное ,что бы не открывать уголовное дело ,ездил к свидетелям много раз и те в итоге отказались свидетельствовать,хотя я читал их показания.Этот ****** дискредитировал в очередной раз всю систему и слава Богу есть ФСБ и есть надежда ,что и дальше они будут «вскрывать гнойные нарывы» .
28 2
Поподробней я записываю,,,,,
5 3
По поводу вершины айсберга, вы на 100% правы. Это еще если не считать недобросовестных участковых и дознавателей. Данный следователь не один там такой, к сожалению.
16 2
Просто паренёк зарвался, ну или переиграл в глухаря, с возрастом пройдёт, сейчас его поучат, а заодно и других друзей его верных.
15 5
путинская россия во всей своей красе
17 3
Там не гнойные нарывы вкрывать, а полноценное хирургическое вмешательство производить. Некоторым с лоботомией
11 0
Опоздали — если за рядового наркобарыгу грызьня между силовыми ведомствами ( то есть интерес обоюдный), значит точка невозврата уже пройдена.
Впрочем это было уже понятно, когда наркотой в школах безнаказанно начали торговать
7 1
Думаете омвд Бердска торгует в школе?
3 2
Ну, что вы! Не для этого их мама родила ( торговать и работать ) это привилегия жителей хрущёвки ( как они сами говорят).
Достаточно отказной написать, за отравление малолетнего переквалифицировать в административное ( 100 рублей штрафа), убийство в самоубийство или правильная Экспертиза ( как в Москве с задавленым ребёнком — 2 промилле алкоголя). За это % и получают. Наркоконтроль однако
9 1
Как-то странно — по сути приработали по зарплате.
1 3